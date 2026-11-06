IHSG Jumat Ini Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi 4 Saham MNC Sekuritas

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melemah pada perdagangan Jumat (6/11) setelah ditutup menguat sebesar 2,25 persen ke level 5,030 pada perdagangan Kamis (5/11).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v] sehingga dapat dicermati area koreksi berikutnya pada rentang 4,763-4,807. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan adanya penguatan lanjutan menguji ke 5,143 sebagai resistancenya.
Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,847 - 4,763 sedangkan resistance di level 5,143- 5,240.
MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Jumat (6/11). Yakni PT Archi Indonesia Tbk (ARCI), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Indika Energy Tbk (INDY). Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness dan Trading Buy.
Saham PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ARCI sebelumnya menguat 12,07 persen ke level 975, didukung peningkatan volume pembelian.
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