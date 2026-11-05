Industri Pengolahan Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III 2026

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri pengolahan menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026.

Sektor tersebut menyumbang 1,20 persen dari total pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengatakan, lima lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional meliputi industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

“Total share kelima lapangan usaha tersebut mencakup sekitar 65,31 persen dari PDB nasional,” ujar Edy dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/11).

Edy mengatakan, dari sisi pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,22 persen.

Capaian tersebut didorong oleh peningkatan tingkat hunian kamar hotel serta konsumsi masyarakat di rumah makan dan restoran.

Selain itu, lapangan usaha jasa keuangan dan jasa lainnya masing-masing tumbuh sebesar 8,47 persen dan 8,32 persen pada triwulan III 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Edy menjelaskan, selain industri pengolahan, pertumbuhan ekonomi nasional juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,94 persen.

Kemudian, konstruksi berkontribusi sebesar 0,62 persen serta informasi dan komunikasi sebesar 0,49 persen.

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