Industri Pengolahan Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal III 2026

Ilustrasi industri pengolahan. Kilang minyak milik TPPI di Tuban, Jawa Timur.
JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri pengolahan menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026.
Sektor tersebut menyumbang 1,20 persen dari total pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengatakan, lima lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional meliputi industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.
“Total share kelima lapangan usaha tersebut mencakup sekitar 65,31 persen dari PDB nasional,” ujar Edy dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/11).
Edy mengatakan, dari sisi pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,22 persen.
Capaian tersebut didorong oleh peningkatan tingkat hunian kamar hotel serta konsumsi masyarakat di rumah makan dan restoran.
Selain itu, lapangan usaha jasa keuangan dan jasa lainnya masing-masing tumbuh sebesar 8,47 persen dan 8,32 persen pada triwulan III 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Edy menjelaskan, selain industri pengolahan, pertumbuhan ekonomi nasional juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,94 persen.
Kemudian, konstruksi berkontribusi sebesar 0,62 persen serta informasi dan komunikasi sebesar 0,49 persen.
Lebih lanjut, pertumbuhan industri pengolahan didorong oleh peningkatan permintaan domestik maupun luar negeri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022