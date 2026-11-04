Unika De La Salle dan Unima Berkolaborasi, Dorong Potensi Ekonomi Warga Minahasa Utara

Unika De La Salle dan Unima Berkolaborasi Berdayakan Warga Minahasa Utara (Dok Istimewa)
JawaPos.com - Tim akademisi dari Universitas Katolik De La Salle Manado bersama Universitas Negeri Manado (Unima) merespons permasalahan mendasar masyarakat pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara.
Melalui skema Program Kolaborasi Sosial Membangun Bangsa (Kosabangsa), tim gabungan lintas perguruan tinggi tersebut menggelar program pemberdayaan masyarakat di Desa Kinabuhutan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Program ini difokuskan untuk mengatasi dua tantangan utama warga pesisir dan pulau kecil. Yakni keterbatasan lahan pertanian hortikultura serta minimnya diversifikasi pengolahan hasil laut.
Ketua Pelaksana Program dari Fakultas Pertanian Unika De La Salle Manado Dino Rahardiyan S.T.P., M.Sc. membeberkan bahwa alih teknologi hidroponik menjadi opsi paling ideal untuk menjamin ketahanan pangan warga di kawasan lahan sempit.
"Melalui teknologi hidroponik, masyarakat di pulau kecil bisa mendapatkan akses mandiri terhadap sayuran hijau tanpa bergantung pada media tanah yang terbatas. Rangkaian kegiatan kita mulai dari sosialisasi, pelatihan penyemaian benih, penggunaan rockwool dan net pot, instalasi hidroponik, hingga pemantauan dan evaluasi pertumbuhan tanaman," ujar Dino Rahardiyan dalam keterangannya Rabu (4/11).
Selain fokus pada ketahanan pangan hortikultura, program Kosabangsa ini menyasar peningkatan ekonomi keluarga nelayan melalui diversifikasi olahan ikan roa khas Sulawesi Utara. Kegiatan ini melibatkan langsung Kelompok Pengolahan Ikan Roa ‘Sufantri’ dan Kelompok Majelis Ta’lim Fathul Mubien Desa Kinabuhutan.
Jika selama ini ikan roa mayoritas hanya dijajakan dalam bentuk asap sederhana, tim akademisi membekali warga dengan keterampilan pengolahan abon ikan roa serta roa bubuk. Tak hanya mengolah rasa, warga juga dilatih teknik pengemasan produk yang menarik menggunakan teknologi vacuum sealer untuk memperpanjang daya simpan dan menaikkan nilai jual di pasaran.
"Melalui kegiatan ini tercipta diversifikasi produk ikan roa yang bernilai tambah tinggi, dari sekadar ikan asap menjadi abon dan roa bubuk siap konsumsi dengan kemasan yang jauh lebih higienis dan menarik," terangnya.
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