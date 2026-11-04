Strategi Cerdas Pelaku UMKM Mengelola Arus Kas di Tengah Keterbatasan Modal

JawaPos.com - Keterbatasan modal masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terutama ketika permintaan meningkat dan kebutuhan stok harus dipenuhi dalam waktu singkat.

Tanpa pengelolaan arus kas yang baik, lonjakan pesanan justru bisa mengganggu operasional usaha.

Pengalaman Minarti, pemilik toko serba ada di kawasan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, menunjukkan pentingnya mengatur permodalan agar bisnis tetap berjalan.

Berawal dari menjual camilan rumahan dengan modal Rp 400 ribu, usahanya kini berkembang menjadi toko yang menyediakan perlengkapan kantor, aksesori ponsel, produk elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari.

Dalam perkembangannya, omzet usaha tersebut bahkan pernah mencapai Rp 98 juta per bulan. Namun, pertumbuhan penjualan juga membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga ketersediaan barang dan memenuhi pesanan dalam jumlah besar.

Awalnya, dia memproduksi berbagai camilan dan memasarkannya secara digital. Namun, penjualan yang belum berkembang membuat Ade harus mencari peluang lain.

Lokasi tempat tinggalnya yang berdekatan dengan kawasan perkantoran Sudirman kemudian menjadi pertimbangan untuk mengubah arah bisnis. Ade mulai menjual perlengkapan alat tulis kantor (ATK), seperti pulpen, buku, dan kertas HVS.

”Kami mengamati kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan perkantoran. Prinsip kami adalah menyediakan apa yang dibutuhkan pasar, bukan sekadar menjual apa yang ingin kami jual,” ujar Ade.