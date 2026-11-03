FinExpo 2026 Beri Pemahaman Risiko Layanan Keuangan Formal Bagi Pelaku UMKM Jabar

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun sektor produktif melalui kegiatan Financial Expo (FinExpo).

Kepala OJK Provinsi Jabar Darwisman mengatakan, kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, serta peternak.

”Melalui momentum FinExpo 2026 ini, kami berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat, sehingga akses keuangan semakin luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, peternak, dan berbagai sektor produktif lainnya,” kata Darwisman dilansir dari Antara.

Darwisman mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal.

Darwisman berharap masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Sementara itu, PT Inovasi Terdepan Nusantara (KrediOne) menghadiri penyelenggaraan Pameran Jasa Keuangan FinExpo 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat.

Kehadiran ini merupakan bentuk dukungan terhadap Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026, sebuah agenda yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pelaku usaha jasa keuangan dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal serta meningkatkan literasi keuangan.

Penyelenggaraan FinExpo 2026 di Bandung menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendorong akses keuangan yang lebih merata.