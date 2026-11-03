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Penulis: Antara
Rabu, 4 November 2026 | 01.42 WIB

Menteri UMKM Maman Luruskan Narasi soal Warteg, Tukang Pijat hingga Pangkas Rambut Kena Pajak

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelaku usaha yang memiliki omzet per tahun di bawah Rp 500 juta bebas dari pajak dan itu berlaku untuk semua usaha. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelaku usaha yang memiliki omzet per tahun di bawah Rp 500 juta bebas dari pajak dan itu berlaku untuk semua usaha. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pelaku usaha yang memiliki omzet per tahun di bawah Rp 500 juta bebas dari pajak dan itu berlaku untuk semua usaha.

"Tidak ada pungutan pajak bagi mereka yang omzet pendapatannya 1 tahun Rp 500 juta berarti kurang lebih per bulan Rp 40 juta itu tidak dipungut pajak," kata Menteri Maman di Jakarta, Selasa (3/11).

Hal itu disampaikan Maman saat menanggapi pertanyaan terkait pengenaan pajak yang saat ini berhembus terutama di media sosial.

Maman mengatakan bahwa pedagang Warung Tegal (Warteg), tukang pijat, pangkas rambut, dan lain sebagainya yang pendapatannya di bawah Rp 500 juta per tahun dipastikan tidak akan dikenakan pajak.

Ia menegaskan, pengenaan pajak yaitu mereka yang berusaha dengan pendapatan atau omzet per tahun mencapai Rp 4,8 miliar dan pajaknya masih 0,5 persen.

"Bagi mereka yang omzet pendapatannya per tahun Rp 4,8 miliar itu gede banget loh per bulan itu sekitar Rp 500 jutaan dan hanya dikenakan pajak 0,5 persen," ujarnya.

Untuk itu kata Maman, pihaknya meminta kepada masyarakat agar tidak khawatir atas isu pungutan pajak bagi pelaku usaha kecil, karena konsentrasi pemerintah ingin meringankan beban masyarakat kecil.

"Saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori pendapatan di bawah Rp 500 juta tidak ada sama sekali dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan itu perintah Pak Presiden kepada kami," katanya.

Maman juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo, bahwa yang dimaksudkan yaitu para pengusaha yang omzetnya di atas Rp 4,8 miliar per tahun.

Karena kata Maman, banyak pengusaha yang sudah memiliki omzet Rp 10-20 miliar per tahun namun mereka menyiasati dengan memecah PT, sehingga mereka menikmati insentif dari pemerintah.

Editor: Estu Suryowati
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