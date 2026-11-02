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Penulis: Dimas Choirul
Selasa, 3 November 2026 | 05.15 WIB

Menteri UMKM: Suku Bunga PNM Mekaar Turun Jadi 8 Persen, Berlaku Pertengahan November 2026

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan penurunan suku bunga Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dikelola PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar 8 persen ditargetkan berlaku mulai pekan kedua November 2026.

"Alhamdulillah, penurunan bunga pinjaman PNM Mekaar dari 24 persen menjadi delapan persen insyaallah berlaku mulai minggu kedua November ini," ujar Menteri Maman usai Rapat Koordinasi Terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (2/11).

Maman menjelaskan, pemberlakuan penurunan bunga pinjaman Mekaar dilakukan setelah melalui proses uji coba yang melibatkan sekitar 2.000 perempuan prasejahtera nasabah PNM.

Peserta uji coba dipilih berdasarkan kepadatan jumlah debitur di Pulau Jawa serta wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi bersama Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, BP BUMN, PNM, dan BRI untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kebijakan.

"Secara administrasi, tinggal menunggu perjanjian kerja sama antara Kementerian UMKM selaku kuasa pengguna anggaran dengan PNM selaku pelaksana program ini," kata Maman.

Menteri UMKM menegaskan bahwa penurunan suku bunga pinjaman PNM Mekaar menjadi delapan persen akan diberlakukan secara permanen.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,6 triliun sebagai subsidi bunga bagi penerima program hingga akhir Desember 2026.

“Nanti akan kita exercise kembali Rp2,6 triliun itu, berdasarkan constraint waktu yang tinggal dua bulan ini bisa meng-cover berapa nasabah,” katanya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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