Wamenkeu: Beasiswa LPDP Bukan Hadiah, Penerima Harus Mengabdi

JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Nurkholisoh Ibnu Aman, meminta kepada penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tidak melupakan tujuan awal menempuh pendidikan, yakni kembali ke Indonesia dan mengabdikan ilmu pengetahuan bagi kemajuan bangsa.

Ia menegaskan, kesempatan menempuh pendidikan melalui beasiswa LPDP merupakan amanah dari negara dan masyarakat yang harus dijawab dengan integritas serta kontribusi nyata.

“Kesempatan belajar melalui beasiswa LPDP merupakan amanah dari negara dan masyarakat yang harus dijawab dengan integritas serta kontribusi nyata,” ujar Nurkholisoh dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) LPDP Angkatan 286 bertajuk Bara Jenggala: Tumbuh Bersama, Menyala untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (4/11).

Nurkholisoh mengingatkan dana beasiswa LPDP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dihimpun dari kontribusi masyarakat, termasuk melalui pajak.

Menurutnya, tidak semua masyarakat yang berkontribusi terhadap penerimaan negara memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, bahkan untuk bepergian ke luar negeri.

Karena itu, para penerima beasiswa perlu memahami bahwa kesempatan yang diperoleh bukan sekadar fasilitas untuk kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian kepada bangsa.

“Beasiswa LPDP ini bukan hadiah, bukan giveaway. Ini adalah amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Orang yang diberi amanah itu wajarnya berterima kasih, salah satunya dengan menjadi patriot. Patriot adalah orang yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para penerima beasiswa mengenai berbagai pilihan yang akan dihadapi selama menempuh pendidikan di luar negeri. Salah satunya, tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar maupun kesempatan untuk menetap di negara lain.

Menurutnya, setiap penerima beasiswa harus tetap berpegang pada komitmen awal, menjaga integritas, serta tidak mengesampingkan tanggung jawab kepada negara.