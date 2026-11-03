Sukses Bukukan Laba Rp 430,98 Miliar hingga Kuartal III 2026

JawaPos.com - Kinerja perbankan digital masih menunjukkan tren positif hingga kuartal III 2026.

Efisiensi operasional dan pengelolaan risiko menjadi faktor penting dalam menjaga profitabilitas di tengah persaingan industri perbankan.

PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) mencatatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp430,98 miliar hingga September 2026. Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BNC Adrian Soewardjo mengatakan, pencapaian tersebut didukung pengelolaan bisnis yang terukur.

“Kami terus mempertahankan profitabilitas, meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas aset,” kata Adrian.

Dari sisi pendapatan, BNC membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp 1,69 triliun hingga September 2026. Pendapatan berbasis komisi juga tumbuh 5,67 persen secara tahunan menjadi Rp 90,55 miliar, dibandingkan Rp 85,69 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, total aset perseroan mencapai Rp 17,19 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp 11,86 triliun, sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp 6,73 triliun.

Adrian menjelaskan, penyaluran kredit dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kualitas debitur, profil risiko, dan potensi imbal hasil.