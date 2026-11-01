Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Minggu, 1 November 2026 | 23.44 WIB

Laba Bersih PT Timah Meroket 584 Persen tembus Rp 4,12 Triliun

PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mengumumkan telah meraih laba bersih Rp 4,12 triliun hingga kuartal III-2026. - Image

PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mengumumkan telah meraih laba bersih Rp 4,12 triliun hingga kuartal III-2026.

JawaPos.com - PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mengumumkan telah meraih laba bersih Rp 4,12 triliun dalam Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir
30 September 2026 (9M 2026), yang mencerminkan penguatan kinerja keuangan dan operasional.

“Pencapaian laba bersih sebesar Rp4,12 triliun pada 9M 2026 merupakan rekor tertinggi Perseroan untuk periode sembilan bulan,” ujar Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk Restu Widiyantoro, dikutip Minggu (1/11).

Timah membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 16,15 triliun pada 9M 2026, meningkat 144 persen dibandingkan 9M 2025 sebesar Rp 6,61 triliun.

Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan volume penjualan serta harga jual rata-rata logam timah.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, Timah mencatatkan laba usaha sebesar Rp 5,60 triliun, meningkat 594 persen dibandingkan 9M 2025 sebesar Rp 807,25 miliar. EBITDA mencapai sebesar Rp 6,18 triliun, meningkat 323 persen dibandingkan EBITDA 9M 2025 sebesar Rp 1,46 triliun.

Sementara itu, laba bersih perseroan tercatat sebesar Rp 4,12 triliun, meningkat 584 persen dibandingkan 9M 2025 sebesar Rp 602,42 miliar.

Profitabilitas perseroan juga menunjukkan penguatan. Operating Margin tercatat sebesar 34,67 persen, meningkat dibandingkan 9M 2025 sebesar 12,22 persen. EBITDA Margin mencapai 38,26 persen, meningkat dibandingkan 9M 2025 sebesar 22,08 persen.

Sementara itu, Net Profit Margin meningkat menjadi 25,52 persen, dari 9,12 persen pada 9M 2025.

Dari sisi posisi keuangan, total aset perseroan per 30 September 2026 tercatat sebesar Rp 17,26 triliun, meningkat 26 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2025 sebesar Rp 13,64 triliun.

Total liabilitas tercatat sebesar Rp 5,29 triliun, meningkat sekitar 1 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2025 sebesar Rp 5,23 triliun.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Permata Bank Raup Pendapatan Rp 9,2 Triliun, Cetak Laba Bersih Kuartal III Rp 2,6 Triliun - Image
Finance

Permata Bank Raup Pendapatan Rp 9,2 Triliun, Cetak Laba Bersih Kuartal III Rp 2,6 Triliun

Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.11 WIB

Laba Bersih Tumbuh 15,48 Persen capai USD 79,6 Juta, PGE Percepat Ekspansi Panas Bumi - Image
Energi

Laba Bersih Tumbuh 15,48 Persen capai USD 79,6 Juta, PGE Percepat Ekspansi Panas Bumi

Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.00 WIB

Dana Pihak Ketiga BSI Tumbuh 17,7 Persen, Laba Bersih tembus Rp 5,3 Triliun per Agustus 2026 - Image
Finance

Dana Pihak Ketiga BSI Tumbuh 17,7 Persen, Laba Bersih tembus Rp 5,3 Triliun per Agustus 2026

Senin, 5 Oktober 2026 | 19.12 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore