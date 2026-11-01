Laba Bersih PT Timah Meroket 584 Persen tembus Rp 4,12 Triliun

PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mengumumkan telah meraih laba bersih Rp 4,12 triliun hingga kuartal III-2026.
JawaPos.com - PT Timah (Persero) Tbk (TINS) mengumumkan telah meraih laba bersih Rp 4,12 triliun dalam Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir
30 September 2026 (9M 2026), yang mencerminkan penguatan kinerja keuangan dan operasional.
“Pencapaian laba bersih sebesar Rp4,12 triliun pada 9M 2026 merupakan rekor tertinggi Perseroan untuk periode sembilan bulan,” ujar Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk Restu Widiyantoro, dikutip Minggu (1/11).
Timah membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 16,15 triliun pada 9M 2026, meningkat 144 persen dibandingkan 9M 2025 sebesar Rp 6,61 triliun.
Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan volume penjualan serta harga jual rata-rata logam timah.
Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, Timah mencatatkan laba usaha sebesar Rp 5,60 triliun, meningkat 594 persen dibandingkan 9M 2025 sebesar Rp 807,25 miliar. EBITDA mencapai sebesar Rp 6,18 triliun, meningkat 323 persen dibandingkan EBITDA 9M 2025 sebesar Rp 1,46 triliun.
Sementara itu, laba bersih perseroan tercatat sebesar Rp 4,12 triliun, meningkat 584 persen dibandingkan 9M 2025 sebesar Rp 602,42 miliar.
Profitabilitas perseroan juga menunjukkan penguatan. Operating Margin tercatat sebesar 34,67 persen, meningkat dibandingkan 9M 2025 sebesar 12,22 persen. EBITDA Margin mencapai 38,26 persen, meningkat dibandingkan 9M 2025 sebesar 22,08 persen.
Sementara itu, Net Profit Margin meningkat menjadi 25,52 persen, dari 9,12 persen pada 9M 2025.
Dari sisi posisi keuangan, total aset perseroan per 30 September 2026 tercatat sebesar Rp 17,26 triliun, meningkat 26 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2025 sebesar Rp 13,64 triliun.
Total liabilitas tercatat sebesar Rp 5,29 triliun, meningkat sekitar 1 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2025 sebesar Rp 5,23 triliun.
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