Laba Bersih Tumbuh 15,48 Persen capai USD 79,6 Juta, PGE Percepat Ekspansi Panas Bumi

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), membukukan laba bersih sebesar USD 79,605 juta pada semester I 2026. (dok. PGE)
JawaPos.com - PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), membukukan laba bersih sebesar USD 79,605 juta pada semester I 2026 atau tumbuh 15,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan laba tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan yang mencapai USD 235,027 juta atau tumbuh 14,7 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari USD 204,850 juta pada semester I 2025.
Direktur Keuangan PGE Fransetya Hasudungan Hutabarat mengatakan, peningkatan pendapatan ditopang pertumbuhan produksi dan keandalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), serta keuntungan selisih kurs yang positif.
"Naiknya pendapatan ditopang pertumbuhan produksi dan keandalan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), serta keuntungan selisih kurs yang positif," ujar Fransetya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (6/10).
Kinerja laba PGE juga menunjukkan akselerasi sepanjang semester I 2026. Pada kuartal I 2026, laba bersih perseroan tercatat USD 43,899 juta dan meningkat menjadi USD 79,605 juta hingga akhir Juni 2026.
Dari sisi struktur permodalan, ekuitas PGE tercatat sebesar USD 2,006 miliar. Sementara itu, liabilitas turun 2,80 persen dibandingkan akhir 2025 menjadi USD 961,184 juta.
Hingga 31 Juli 2026, total produksi PGE mencapai sekitar 3.222 GWh, meningkat 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2.859 GWh.
Capaian tersebut sekaligus menjadi rekor produksi tertinggi perseroan. Untuk keseluruhan 2026, PGE menargetkan produksi mencapai 5.255 GWh, meningkat dari 5.095 GWh pada 2025.
Sementara itu, Lumut Balai mencatat kenaikan produksi paling tinggi, yakni 85,5 persen menjadi 567 GWh setelah Unit 2 beroperasi penuh sejak Juni 2025.
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