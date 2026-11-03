Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga AS Menguat, Rupiah Dibayangi Tekanan Dolar

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Selasa (3/11), setelah sebelummya ditutup melemah sebesar 9 poin menjadi Rp 18.156 per dolar AS pada perdagangan Senin (2/11).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri.

"Untuk perdagangan (3/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.140 - Rp 18.190,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Selasa (3/11).

Ibrahim mengatakan, tekanan terhadap rupiah salah satunya berasal dari meningkatnya ekspektasi pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat.

Retorika hawkish dari sejumlah pejabat Federal Reserve (The Fed) turut menjadi perhatian pasar.

Dua dari tiga pejabat The Fed menyerukan perlunya pengetatan kebijakan lebih lanjut. Presiden The Fed Dallas Lorie Logan menyampaikan dukungan terhadap dua kali kenaikan suku bunga tambahan.

Sementara itu, Presiden The Fed St. Louis Alberto Musalem juga menyerukan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Dia menilai kebijakan moneter saat ini masih terlalu longgar.

Selain pernyataan pejabat bank sentral AS, pasar juga akan mencermati sejumlah agenda ekonomi Amerika Serikat sepanjang pekan ini.

Data yang menjadi perhatian meliputi Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur dan Jasa ISM Oktober, serta sejumlah indikator ketenagakerjaan.