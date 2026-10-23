Rupiah Diprediksi Melemah, Sentimen Global dan Fitch jadi Sorotan 

Ilustrasi uang Rupiah tunai. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Jumat (23/10), setelah sebelummya ditutup melemah sebesar 38 poin menjadi Rp 18.060 per dolar AS pada perdagangan Kamis (22/10).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri.
"Untuk perdagangan (23/10) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.060 - Rp 18.110,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Jumat (23/10).
Ibrahim mengatakan, dari eksternal, pelaku pasar mencermati penguatan bursa saham Amerika Serikat yang didorong oleh lonjakan saham sektor teknologi seiring tingginya antusiasme terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Meski agenda ekonomi AS relatif sepi, perhatian investor mulai tertuju pada pertemuan bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) pekan depan.
“Pasar juga menanti rilis data inflasi yang menjadi acuan utama bank sentral AS, yakni Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti atau Core Personal Consumption Expenditures (Core PCE),” ujarnya.
Sementara dari dalam negeri, sentimen datang dari penilaian lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Fitch menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah masih berpotensi kuat, meski diperkirakan tetap berada di bawah target pemerintah sebesar 8 persen.
Pada 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target tahun ini sebesar 5,4 persen. Namun, Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum akan mencapai target tersebut.
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