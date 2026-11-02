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Penulis: Muhammad Ridwan
Senin, 2 November 2026 | 19.48 WIB

Andrea Bocelli Konser di Jakarta, DPR Ingin Pariwisata dan UMKM Terdongkrak

Ilustrasi musisi tenor Andrea Bocelli. (PA Images). - Image

Ilustrasi musisi tenor Andrea Bocelli. (PA Images).

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap konser penyanyi legendaris dunia, Andrea Bocelli, di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Selasa (3/11), memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Sahroni menyatakan, penyelenggaraan konser tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat.

Tetapi juga dapat menggerakkan berbagai sektor usaha, sebagaimana dampak ekonomi yang dihasilkan dari konser Kanye West sebelumnya.

Menurut Sahroni, konser Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (31/10) telah memberikan kontribusi positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Menurut sahroni, kehadiran ribuan penonton turut meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi konser.

Sejumlah sektor yang merasakan dampaknya antara lain perhotelan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saya berharap konsernya di Jakarta nanti juga bisa memberikan dampak ekonomi yang sama bahkan lebih, seperti konser Kanye West kemarin,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (2/11).

Di samping potensi ekonomi, Sahroni juga menilai Andrea Bocelli merupakan sosok yang memiliki nilai inspiratif bagi masyarakat luas.

Musisi asal Italia tersebut dikenal sebagai salah satu maestro musik dunia yang tetap produktif berkarya di tengah keterbatasan fisik yang dimilikinya.

“Kita juga tahu, Andrea Bocelli adalah seorang legenda musik dunia yang juga penyandang disabilitas. Dengan keterbatasannya ini dia tetap mampu berkarya dan memukau kita semua,” ujarnya.

Editor: Bayu Putra
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