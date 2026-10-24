Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 19.23 WIB

Polemik Konser Andrea Bocelli di Indonesia: Antara Sikap Penolakan dan Dialog Kebudayaan

Ilustrasi musisi tenor Andrea Bocelli. (PA Images). - Image

Ilustrasi musisi tenor Andrea Bocelli. (PA Images).

JawaPos.com — Kejelasan rencana konser penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026 masih menjadi tanda tanya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi meminta agar rencana pertunjukan itu dibatalkan demi konstitusi.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim belum lama ini menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak konser Andrea Bocelli yang rencananya bakal digelar di kompleks Candi Borobudur dan JIExpo Kemayoran Jakarta.

“(MUI) Sudah jelas menolak. Nah, nanti kalau memang pemerintah tetap (mengizinkan), ya, itu urusan pemerintah,” ujar  di Jakarta, dikutip dari ANTARA.

Penegasan itu disampaikan Sudarnoto saat menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi dan tokoh-tokoh lintas agama di Gedung MUI, Jakarta pada Kamis 22 Oktober lalu. 

Sudarnoto mengatakan sejumlah konser Andrea Bocelli yang lalu terkait kuat dengan simpati dan dukungannya terhadap Israel. Salah satunya adalah penampilannya dalam konser The Friends of Israel Defence Force (FIDF) di Los Angeles tahun 2010.

Bocelli juga pernah menggelar konser di Tel Aviv dan disaksikan langsung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengabaikan seruan boikot dari para aktivis pro-Palestina pada 2022.

“IDF kita tahu reputasinya adalah pembunuh terbesar dalam sejarah abad 20 dan abad 21. Andre Bocelli dalam catatan data-data yang kami peroleh itu tidak menolak untuk hadir menggali dana (bagi IDF),” kata Sudarnoto.

Musik Dunia dan Warisan Nusantara

Di luar polemik geopolitik, konser Andrea Bocelli membuka perbincangan mengenai pertemuan musik dunia dan warisan budaya Nusantara. Tokoh Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KPAA Panembahan Karyonagoro menyoroti pentingnya menjadikan momentum kebudayaan sebagai sarana memperluas apresiasi terhadap seni dan keberagaman tradisi. 

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Perjalanan Andrea Bocelli: Alami Kebutaan Berujung Terkenal di Dunia, Kini Konsernya Ditolak - Image
Internasional

Perjalanan Andrea Bocelli: Alami Kebutaan Berujung Terkenal di Dunia, Kini Konsernya Ditolak

Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.00 WIB

Siapakah Andrea Bocelli? Penyanyi Opera Dunia yang Konsernya di Indonesia Dipersoalkan - Image
Infotainment

Siapakah Andrea Bocelli? Penyanyi Opera Dunia yang Konsernya di Indonesia Dipersoalkan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 23.28 WIB

MUI Desak Konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur dan Jakarta Dibatalkan - Image
Nasional

MUI Desak Konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur dan Jakarta Dibatalkan

Senin, 12 Oktober 2026 | 19.19 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore