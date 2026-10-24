Polemik Konser Andrea Bocelli di Indonesia: Antara Sikap Penolakan dan Dialog Kebudayaan

Ilustrasi musisi tenor Andrea Bocelli. (PA Images).
JawaPos.com — Kejelasan rencana konser penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026 masih menjadi tanda tanya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi meminta agar rencana pertunjukan itu dibatalkan demi konstitusi.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim belum lama ini menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak konser Andrea Bocelli yang rencananya bakal digelar di kompleks Candi Borobudur dan JIExpo Kemayoran Jakarta.
“(MUI) Sudah jelas menolak. Nah, nanti kalau memang pemerintah tetap (mengizinkan), ya, itu urusan pemerintah,” ujar di Jakarta, dikutip dari ANTARA.
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Penegasan itu disampaikan Sudarnoto saat menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi dan tokoh-tokoh lintas agama di Gedung MUI, Jakarta pada Kamis 22 Oktober lalu.
Sudarnoto mengatakan sejumlah konser Andrea Bocelli yang lalu terkait kuat dengan simpati dan dukungannya terhadap Israel. Salah satunya adalah penampilannya dalam konser The Friends of Israel Defence Force (FIDF) di Los Angeles tahun 2010.
Bocelli juga pernah menggelar konser di Tel Aviv dan disaksikan langsung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengabaikan seruan boikot dari para aktivis pro-Palestina pada 2022.
“IDF kita tahu reputasinya adalah pembunuh terbesar dalam sejarah abad 20 dan abad 21. Andre Bocelli dalam catatan data-data yang kami peroleh itu tidak menolak untuk hadir menggali dana (bagi IDF),” kata Sudarnoto.
Di luar polemik geopolitik, konser Andrea Bocelli membuka perbincangan mengenai pertemuan musik dunia dan warisan budaya Nusantara. Tokoh Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KPAA Panembahan Karyonagoro menyoroti pentingnya menjadikan momentum kebudayaan sebagai sarana memperluas apresiasi terhadap seni dan keberagaman tradisi.
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