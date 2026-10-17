Perjalanan Andrea Bocelli: Alami Kebutaan Berujung Terkenal di Dunia, Kini Konsernya Ditolak

JawaPos.com - Rencana konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur, Jawa Tengah, dan Jakarta pada akhir Oktober 2026 menuai polemik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakan.

Di tengah kontroversi terkait dugaan kedekatan sang tenor dengan Israel, perjalanan hidup penyanyi asal Italia itu kembali menjadi perhatian, mulai dari perjuangannya menghadapi kebutaan hingga kiprahnya dalam kegiatan kemanusiaan.

Dalam surat Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026, MUI menyebut telah melakukan kajian dan penelusuran terhadap sejumlah sumber sebelum menyampaikan sikapnya.

“Dalam kajian dan penelusuran MUI melalui berbagai sumber menemukan data kuat bahwa sejumlah konser Andrea Bocelli yang lalu terkait kuat dengan simpati dan bahkan dukungannya terhadap Israel,” tulis MUI dalam surat yang ditandatangani Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Prof Sudarnoto A. Hakim serta Sekretaris Jenderal MUI Pusat Buya Dr Amirsyah Tambunan.

Pernyataan tersebut menjadi latar kontroversi konser yang direncanakan berlangsung di Indonesia. Namun, di luar polemik itu, Bocelli memiliki perjalanan panjang sebagai penyanyi klasik yang dikenal luas di berbagai negara.

Andrea Bocelli Kehilangan Penglihatan sejak Usia 12 Tahun Andrea Bocelli lahir pada 22 September 1958 di Lajatico, Tuscany, Italia. Ia tumbuh dengan ketertarikan terhadap musik, khususnya opera, yang kemudian membawanya menjadi salah satu tenor paling dikenal di dunia.

Perjalanan hidupnya tidak selalu mudah. Bocelli mengalami gangguan penglihatan sejak kecil dan akhirnya kehilangan penglihatan sepenuhnya pada usia 12 tahun setelah mengalami kecelakaan saat bermain sepak bola.

Kondisi tersebut tidak menghentikannya untuk mengejar pendidikan dan karier. Sebelum dikenal sebagai penyanyi profesional, Bocelli sempat menempuh pendidikan hukum dan bekerja sebagai pengacara.