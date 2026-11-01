Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Minggu, 1 November 2026 | 16.50 WIB

Harga BBM SPBU Swasta 1 November 2026: BP, Shell, dan Vivo

Suasana di salah satu SPBU Shell di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/2/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Suasana di salah satu SPBU Shell di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/2/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Sejumlah operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta tidak melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per Minggu (1/11).

Berdasarkan informasi di laman resmi masing-masing perusahaan, BP-AKR, Shell, dan Vivo tidak berubah jika dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pada bulan sebelumnya.

Adapun untuk BP-AKR, menetapkan harga BBM jenis bensin RON 92 atau BP 92 sebesar Rp 16.130 per liter, BP Ultimate di patok pada level Rp 16.130 per liter, dan BP Ultimate Diesel tetap dijual Rp 25.420 per liter.

Kondisi serupa juga berlaku di SPBU Shell. Perusahaan tersebut mempertahankan harga Shell V-Power Diesel sebesar Rp 25.420 per liter.

Namun, sejumlah BBM jenis bensin Shell masih belum tersedia untuk dijual. Di antaranya Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+.

Sementara itu, SPBU Vivo menjual BBM jenis Revvo 92 dengan harga Rp 16.130 per liter. Adapun Revvo 95 dibanderol Rp 19.330 per liter, sedangkan Diesel Primus dijual Rp 25.420 per liter.

Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi Pertamina juga tidak mengalami perubahan pada 1 November 2026. Pertamax dibanderol Rp 15.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp 16.600 per liter, dan Pertamax Turbo Rp 19.600 per liter.

Untuk jenis diesel, Dexlite dijual Rp 23.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex dipatok Rp 25.200 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, BP-AKR, Shell, dan Vivo per 1 November 2026 :

Pertamina

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell - Image
Energi

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

Selasa, 14 Juli 2026 | 21.23 WIB

BBM Pertamina Pertamax dan Pertamax Green Stagnan, Berapa Harga BBM di BP dan Vivo per 1 Mei 2026? - Image
Energi

BBM Pertamina Pertamax dan Pertamax Green Stagnan, Berapa Harga BBM di BP dan Vivo per 1 Mei 2026?

Sabtu, 2 Mei 2026 | 01.20 WIB

Mekanisme Pasar Membuat SPBU Swasta Menaikkan Harga BBM Nonsubsidi - Image
Energi

Mekanisme Pasar Membuat SPBU Swasta Menaikkan Harga BBM Nonsubsidi

Selasa, 5 Mei 2026 | 07.34 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore