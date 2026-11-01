Harga BBM SPBU Swasta 1 November 2026: BP, Shell, dan Vivo

Suasana di salah satu SPBU Shell di Depok, Jawa Barat, Kamis (19/2/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Sejumlah operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta tidak melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per Minggu (1/11).
Berdasarkan informasi di laman resmi masing-masing perusahaan, BP-AKR, Shell, dan Vivo tidak berubah jika dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pada bulan sebelumnya.
Adapun untuk BP-AKR, menetapkan harga BBM jenis bensin RON 92 atau BP 92 sebesar Rp 16.130 per liter, BP Ultimate di patok pada level Rp 16.130 per liter, dan BP Ultimate Diesel tetap dijual Rp 25.420 per liter.
Kondisi serupa juga berlaku di SPBU Shell. Perusahaan tersebut mempertahankan harga Shell V-Power Diesel sebesar Rp 25.420 per liter.
Namun, sejumlah BBM jenis bensin Shell masih belum tersedia untuk dijual. Di antaranya Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+.
Sementara itu, SPBU Vivo menjual BBM jenis Revvo 92 dengan harga Rp 16.130 per liter. Adapun Revvo 95 dibanderol Rp 19.330 per liter, sedangkan Diesel Primus dijual Rp 25.420 per liter.
Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi Pertamina juga tidak mengalami perubahan pada 1 November 2026. Pertamax dibanderol Rp 15.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp 16.600 per liter, dan Pertamax Turbo Rp 19.600 per liter.
Untuk jenis diesel, Dexlite dijual Rp 23.700 per liter, sedangkan Pertamina Dex dipatok Rp 25.200 per liter.
Berikut daftar harga BBM Pertamina, BP-AKR, Shell, dan Vivo per 1 November 2026 :
Pertamina
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