Harga BBM Pertamina Per 1 November 2026, Pertalite dan Solar Tak Naik

JawaPos.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di SPBU PT Pertamina (Persero) tidak mengalami perubahan per 1 November 2026. Harga Pertalite dan Biosolar masih dipertahankan seperti bulan sebelumnya.

Berdasarkan informasi harga BBM yang berlaku di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Pertalite masih dibanderol Rp 10.000 per liter. Sementara itu, Biosolar atau solar subsidi dijual dengan harga Rp 6.800 per liter.

Dengan demikian, kedua jenis BBM yang banyak digunakan masyarakat tersebut belum mengalami penyesuaian harga memasuki November 2026.

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Kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi ini sejalan dengan keputusan pemerintah yang memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik hingga akhir 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan meski harga minyak mentah dunia terus meningkat.

Ia mengatakan, pemerintah terus mencermati perkembangan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang berpotensi menambah beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahlil menjelaskan, saat ini rata-rata harga ICP tercatat sekitar USD 92 per barel. Angka tersebut berada di atas asumsi harga minyak dalam APBN yang ditetapkan sekitar USD 70 per barel.

Lebih tingginya angka ICP terkini jika dibandingkan dengan asumsi APBN membuka peluang pemerintah untuk menambah anggaran untuk subsidi energi.