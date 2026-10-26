Tender Minyak Pertamina Dinilai Terlalu Lama, Pemerintah Siapkan Skema Pengadaan Baru

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto merestui mekanisme baru pengadaan minyak mentah (crude oil), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026.

Menteri Koordinator bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan dengan adanya perpres tersebut pemerintah menyiapkan skema pengadaan antar pemerintah atau government-to-government (G2G).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pemerintah dengan badan usaha atau government to business (G2B), dengan Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan Lemigas sebagai pelaksana pengadaan.

Ia mengatakan, skema ini diharapkan membuat proses pengadaan energi lebih fleksibel sekaligus meningkatkan peluang Indonesia memperoleh pasokan dari negara-negara produsen.

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“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024, Bapak Presiden sudah menandatanganinya. Perpres 107 ini adalah sebagai babak baru dalam sistem pengadaan crude, BBM, dan LPG bagi negara kita,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10).

Selama ini proses pengadaan minyak mentah dan produk energi oleh PT Pertamina (Persero) melalui skema business-to-business (B2B) membutuhkan waktu relatif lama.

Bahkan, Pertamina berisiko kehilangan pasokan meski telah memenangkan tender dengan harga yang lebih kompetitif.

Menurutnya, pemasok dapat mengalihkan penjualan kepada negara lain yang menawarkan harga lebih tinggi meskipun Pertamina telah mencapai kesepakatan awal.