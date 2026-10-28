Pertamina Punya Pabrik Pelumas Terbesar di Asia Tenggara, Pasok Kebutuhan 17 Negara

JawaPos.com - PT Pertamina Lubricants (PTPL) mengandalkan teknologi produksi dan pengembangan produk untuk menjaga kualitas pelumas agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Salah satu fasilitas utamanya adalah Production Unit Jakarta (PUJ) di Plumpang, Jakarta Utara.

Pabrik yang berdiri sejak 1957 ini memiliki luas lebih dari 12 hektare dan menjadi salah satu fasilitas produksi pelumas terintegrasi terbesar di Asia Tenggara.

PUJ dilengkapi fasilitas Lube Oil Blending Plant (LOBP), pabrik grease atau gemuk pelumas, serta Viscosity Modifier Plant. Seluruh fasilitas tersebut mendukung produksi pelumas untuk kebutuhan otomotif dan industri.

Dari sisi kapasitas, LOBP PUJ mampu memproduksi hingga 270 juta liter pelumas per tahun. Sementara itu, pabrik grease memiliki kapasitas 8.000 metrik ton per tahun dan Viscosity Modifier Plant mencapai 14 juta liter per tahun.

Mengandalkan Teknologi Otomatis

Menurut Dody Arief Aditya, Manager Production Unit Jakarta Pertamina Lubricants, dalam proses produksinya, Pertamina Lubricants menerapkan sejumlah teknologi untuk menjaga ketepatan pencampuran bahan baku atau blending.

"Salah satunya adalah In-Line Blending (ILB), yakni teknologi pencampuran pelumas secara berkelanjutan di dalam pipa. Teknologi ini memungkinkan produksi dalam skala besar dengan berbagai spesifikasi," ujarnya saat kunjungan pabrik produksi pelumas Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, Kamis (28/10).

Dody menambahkan, selain itu terdapat Simultaneous Metered Blending (SMB) untuk memproduksi pelumas dengan kandungan logam rendah, serta Automatic Batch Blender yang menggunakan sistem otomatis dengan kapasitas hingga 30 ton per proses pencampuran.