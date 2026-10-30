Pertamina Lubricants Andalkan Pusat Riset di Jakarta, Jaga Kualitas Pelumas Kelas Dunia

JawaPos.com - Persaingan industri pelumas semakin ketat dengan masuknya berbagai merek asing ke pasar Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, PT Pertamina Lubricants (PTPL) mengandalkan riset dan inovasi untuk mempertahankan daya saing sekaligus memperluas pasar internasional.

Salah satu fasilitas yang menjadi andalan perusahaan adalah Lubricants Technology Center (LTC) di Plumpang, Jakarta Utara. Pusat riset dan inovasi ini diresmikan pada 2023 dengan luas mencapai 12.500 meter persegi.

LTC dikembangkan untuk mendukung penelitian, pengembangan formulasi, hingga pengujian pelumas dan bahan kimia khusus (specialty chemicals).

Melalui fasilitas tersebut, Pertamina Lubricants dapat mengembangkan produk yang menyesuaikan kebutuhan mesin, perkembangan teknologi otomotif, serta karakteristik industri.

Tiga Fasilitas Utama LTC

Lubricants Technology Center memiliki tiga fasilitas utama yang mendukung kegiatan riset sekaligus pelayanan teknis kepada pelanggan.

Pertama, Laboratorium Riset dan Pengembangan Produk.

Fasilitas ini digunakan untuk mengembangkan formulasi pelumas, termasuk pemilihan teknologi aditif yang sesuai dengan kebutuhan mesin.

Proses pengembangannya meliputi formulasi, pengujian menggunakan peralatan laboratorium (bench test), pengujian mesin (engine test), hingga penanganan masalah teknis (troubleshooting).

Pengujian dilakukan untuk memastikan pelumas mampu memberikan perlindungan mesin dan mendukung efisiensi dalam berbagai kondisi operasional.