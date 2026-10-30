Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 02.13 WIB

Pertamina Lubricants Andalkan Pusat Riset di Jakarta, Jaga Kualitas Pelumas Kelas Dunia

Oil Clinic berfungsi memantau kondisi oli yang digunakan pada mesin secara berkala. (istimewa) - Image

Oil Clinic berfungsi memantau kondisi oli yang digunakan pada mesin secara berkala. (istimewa)

JawaPos.com - Persaingan industri pelumas semakin ketat dengan masuknya berbagai merek asing ke pasar Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, PT Pertamina Lubricants (PTPL) mengandalkan riset dan inovasi untuk mempertahankan daya saing sekaligus memperluas pasar internasional.

Salah satu fasilitas yang menjadi andalan perusahaan adalah Lubricants Technology Center (LTC) di Plumpang, Jakarta Utara. Pusat riset dan inovasi ini diresmikan pada 2023 dengan luas mencapai 12.500 meter persegi.

LTC dikembangkan untuk mendukung penelitian, pengembangan formulasi, hingga pengujian pelumas dan bahan kimia khusus (specialty chemicals).

Melalui fasilitas tersebut, Pertamina Lubricants dapat mengembangkan produk yang menyesuaikan kebutuhan mesin, perkembangan teknologi otomotif, serta karakteristik industri.

Tiga Fasilitas Utama LTC

Lubricants Technology Center memiliki tiga fasilitas utama yang mendukung kegiatan riset sekaligus pelayanan teknis kepada pelanggan.
Pertama, Laboratorium Riset dan Pengembangan Produk.

Fasilitas ini digunakan untuk mengembangkan formulasi pelumas, termasuk pemilihan teknologi aditif yang sesuai dengan kebutuhan mesin.

Proses pengembangannya meliputi formulasi, pengujian menggunakan peralatan laboratorium (bench test), pengujian mesin (engine test), hingga penanganan masalah teknis (troubleshooting).

Pengujian dilakukan untuk memastikan pelumas mampu memberikan perlindungan mesin dan mendukung efisiensi dalam berbagai kondisi operasional.

Kedua, Laboratorium Oil Clinic. Fasilitas ini menyediakan layanan analisis pelumas industri dan bahan bakar menggunakan instrumen pengujian sesuai standar ASTM dan ISO.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pertamina Punya Pabrik Pelumas Terbesar di Asia Tenggara, Pasok Kebutuhan 17 Negara - Image
Otomotif

Pertamina Punya Pabrik Pelumas Terbesar di Asia Tenggara, Pasok Kebutuhan 17 Negara

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03.57 WIB

Ganti Oli Gratis untuk 1.000 Ojol dan Komunitas Motor, Siswa SMK Ikut Terlibat Jadi Teknisi - Image
Otomotif

Ganti Oli Gratis untuk 1.000 Ojol dan Komunitas Motor, Siswa SMK Ikut Terlibat Jadi Teknisi

Selasa, 25 Agustus 2026 | 19.34 WIB

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkular, Hasilkan Hingga Rp 200 Juta per Tahun - Image
Ekonomi

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkular, Hasilkan Hingga Rp 200 Juta per Tahun

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 05.54 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore