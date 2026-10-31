BGN Targetkan Seluruh Dapur MBG Pakai Sistem Belanja Digital Mulai 2027

Kepala BGN Sudaryono dan Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (30/10). (Istimewa)
JawaPos.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan sistem belanja digital mulai Januari 2027.
Saat ini, sistem tersebut masih dalam tahap uji coba di 40 dapur dengan melibatkan sekitar 400 pemasok.
Langkah ini guna memperkuat tata kelola pembelanjaan SPPG melalui pemanfaatan ekosistem Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah).
Untuk itu, ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Implementasi sistem tersebut ditargetkan dapat menjangkau seluruh dapur SPPG di Indonesia pada Januari 2027.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pemanfaatan SIPLah merupakan langkah untuk mengadopsi praktik baik dari sistem yang telah berjalan dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan pembelanjaan.
Dengan demikian, BGN dapat mengembangkan sistem tata kelola belanja SPPG berdasarkan mekanisme yang telah teruji, sekaligus melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Daripada membangun sesuatu dari awal yang belum tentu teruji, lebih baik kita mengadopsi sistem yang sudah ada, kemudian melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan SPPG. Harapannya, tata kelola pembelanjaan SPPG nantinya dapat berjalan sebaik sistem yang telah diterapkan Kemendikdasmen,” ujar pria yang akrab disapa Mas Dar itu, Jumat (30/10).
Mas Dar mengungkapkan bahwa penerapan sistem tersebut saat ini telah memasuki tahap uji coba.
Sebanyak 40 dapur SPPG telah menjalankan sistem tersebut dengan dukungan sekitar 400 pemasok.
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