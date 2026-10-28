Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Penulis: Bintang Pradewo
Rabu, 28 Oktober 2026 | 20.38 WIB

BGN Hentikan Operasional SPPG Dramaga 4 Usai Dugaan Keracunan Siswa

Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dramaga 4, Kabupaten Bogor, usai dugaan keracunan siswa. (Istimewa) - Image

Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dramaga 4, Kabupaten Bogor, usai dugaan keracunan siswa. (Istimewa)

JawaPos.com — Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dramaga 4, Kabupaten Bogor, menyusul dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

KPPG Bogor Haidir menjelaskan, berdasarkan investigasi awal, dugaan sementara mengarah pada penggunaan bumbu kacang yang telah diolah oleh pihak ketiga sebelum digunakan oleh SPPG Dramaga 4. Praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur operasional yang seharusnya dijalankan.

KPPG Bogor Haidir menegaskan, penghentian operasional dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan awal tersebut. Operasional SPPG dihentikan mulai hari pengumuman hingga waktu yang belum ditentukan.

Untuk perkembangan penanganan dugaan keracunan, Haidir meluruskan informasi mengenai jumlah siswa yang menjalani perawatan medis.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 40 siswa telah menjalani observasi di tiga fasilitas kesehatan, yakni Puskesmas Cangkurawok, RS Medika Dramaga, dan RS Karya Bhakti Pratiwi.

Hingga pukul 23.42 WIB pada malam laporan tersebut disampaikan, sebanyak 13 siswa masih menjalani penanganan medis. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan jumlah siswa yang sebelumnya menjalani observasi.

Saat ini KPPG Bogor bersama Tim Asistensi dan Koordinator Wilayah Kabupaten Bogor terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pihak sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta instansi terkait untuk memastikan siswa terdampak memperoleh penanganan yang diperlukan.

" Evaluasi juga dilakukan terhadap pelaksanaan program MBG, terutama menyangkut keamanan pangan, pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat," kata Haidir.

KPPG Bogor menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Setiap SPPG wajib menjalankan prosedur operasional dan standar keamanan pangan secara konsisten.
Badan Gizi Nasional juga menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang terbukti menjalankan operasional tidak sesuai dengan standar operasional prosedur.

" Kasus dugaan keracunan di Dramaga ini menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan rantai pengolahan dan distribusi makanan dalam pelaksanaan program MBG, guna memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar keamanan pangan," tegasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Imbas Ratusan Siswa Keracunan MBG, BGN Hentikan Operasional SPPG Dramaga Selama 1 Bulan - Image
Jabodetabek

Imbas Ratusan Siswa Keracunan MBG, BGN Hentikan Operasional SPPG Dramaga Selama 1 Bulan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 19.31 WIB

Cak Imin Klaim BGN Paling Cepat Berdayakan Masyarakat, 1,3 Juta Warga Miskin Bisa Kerja - Image
Politik

Cak Imin Klaim BGN Paling Cepat Berdayakan Masyarakat, 1,3 Juta Warga Miskin Bisa Kerja

Selasa, 27 Oktober 2026 | 20.29 WIB

BGN Ungkap Penyebab Dana Dapur MBG Tidak Cair, Ada Terkait Data Penerima Manfaat - Image
Nasional

BGN Ungkap Penyebab Dana Dapur MBG Tidak Cair, Ada Terkait Data Penerima Manfaat

Senin, 26 Oktober 2026 | 23.56 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore