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Penulis: Dimas Choirul
Kamis, 29 Oktober 2026 | 18.27 WIB

Rocky Gerung Ternyata Orang Pertama yang Ditelepon Sudaryono saat Ditunjuk Jadi Kepala BGN 

Kepala BGN Sudaryono. (Istimewa) - Image

Kepala BGN Sudaryono. (Istimewa)

JawaPos.com – Sudaryono mengungkapkan bahwa Rocky Gerung menjadi orang pertama yang dihubunginya melalui panggilan video saat dirinya ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Dia menyebut Rocky Gerung sebagai senior sekaligus mentornya. Dia mengaku menghubungi Rocky di tengah kegalauan setelah mendapat penunjukan tersebut.

“Jadi Gus, Gus Imin, begitu ditunjuk jadi Kepala BGN, orang pertama yang saya video call namanya adalah Bung Rocky Gerung. Saya telepon duluan,” kata Sudaryono dalam acara Transformasi BGN 2.0, di Jakarta, Kamis (29/10).

Dia bahkan mengungkapkan bahwa Rocky menjadi orang pertama yang diteleponnya saat itu, bukan ibunya.

“Di tengah kegalauan, ternyata orang pertama yang saya telepon bukan ibu saya, Bang, adalah Bung Rocky Gerung, saya telepon,” ujarnya.

Diketahui, Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7) menggantikan Nanik S Deyang.

Pengangkatan Sudaryono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BGN.

Pria asal Grobogan, Jawa Tengah itu langsung membuat gebrakan cepat dengan membenahi tata kelola program MBG.

Fokus pembenahan dimulai dari penertiban kepada pegawai di internal BGN, penghentian dapur SPPG yang membandel, hingga fokus intervensi program MBG di wilayah stunting tinggi.

Editor: Sabik Aji Taufan
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