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Penulis: Antara
Jumat, 30 Oktober 2026 | 23.40 WIB

RUPSLB BNC Setujui Pengangkatan Christian Lesmana jadi Direktur Utama

PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis (29/10/2026). (ANTARA/BNC) - Image

PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis (29/10/2026). (ANTARA/BNC)

JawaPos.com - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (29/10) telah menyetujui untuk mengangkat Christian Lesmana sebagai Direktur Utama.

Dia menggantikan Eri Budiono yang pengunduran dirinya juga telah disetujui.

Selain itu, pemegang saham melalui RUPSLB juga menyetujui pengangkatan Yosea Iskandar sebagai Direktur Kepatuhan.

Direktur Operasional & Teknologi Informasi BNC Adrian Soewardjo, Jumat (30/1), menyampaikan bahwa perseroan berkomitmen untuk meneruskan tren kinerja positif, menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, serta memperkuat tata kelola perseroan, seiring dengan susunan pengurus perseroan yang baru. (*)

“Kami berkeyakinan, perseroan berada pada jalur yang tepat untuk terus melanjutkan kinerja positifnya secara lebih baik lagi ke depan,” kata Adrian.

Perseroan menyampaikan, perubahan susunan pengurus dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, serta mendukung pencapaian strategi dan target bisnis perseroan secara berkelanjutan.

Perubahan susunan pengurus ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi di antara jajaran pengurus, memastikan kesinambungan kepemimpinan, serta mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan perseroan dalam menghadapi dinamika dan tantangan bisnis ke depan.

Adapun posisi yang diemban Christian dan Yosea akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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