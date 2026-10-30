RUPSLB BNC Setujui Pengangkatan Christian Lesmana jadi Direktur Utama

PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis (29/10/2026). (ANTARA/BNC)
JawaPos.com - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (29/10) telah menyetujui untuk mengangkat Christian Lesmana sebagai Direktur Utama.
Dia menggantikan Eri Budiono yang pengunduran dirinya juga telah disetujui.
Selain itu, pemegang saham melalui RUPSLB juga menyetujui pengangkatan Yosea Iskandar sebagai Direktur Kepatuhan.
Direktur Operasional & Teknologi Informasi BNC Adrian Soewardjo, Jumat (30/1), menyampaikan bahwa perseroan berkomitmen untuk meneruskan tren kinerja positif, menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, serta memperkuat tata kelola perseroan, seiring dengan susunan pengurus perseroan yang baru. (*)
“Kami berkeyakinan, perseroan berada pada jalur yang tepat untuk terus melanjutkan kinerja positifnya secara lebih baik lagi ke depan,” kata Adrian.
Perseroan menyampaikan, perubahan susunan pengurus dilakukan sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, serta mendukung pencapaian strategi dan target bisnis perseroan secara berkelanjutan.
Perubahan susunan pengurus ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi di antara jajaran pengurus, memastikan kesinambungan kepemimpinan, serta mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengelolaan perseroan dalam menghadapi dinamika dan tantangan bisnis ke depan.
Adapun posisi yang diemban Christian dan Yosea akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022