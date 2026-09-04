Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Sabtu, 5 September 2026 | 01.54 WIB

BTN Merombak Direksi Lewat RUPSLB, Cek Jajaran Manajemen Terbaru

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon L.P. Napitupulu, saat ditemui usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Jumat (4/9). (Djati Waluyo/JawaPos.com). - Image

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon L.P. Napitupulu, saat ditemui usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Jumat (4/9). (Djati Waluyo/JawaPos.com).

JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (BTN) merombak susunan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dengan mengganti lima anggota direksi dalam agenda tersebut.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan dalam RUPSLB yang dihelat di Kantor Pusat BTN pada 4 September membahas mengenai perubahan susunan direksi BTN.

“Terdapat perubahan beberapa direksi di BTN ada 5 dari 12 yang berubah,” ujar Nixon ketika ditemui usai RUPSLB, Jakarta, Jumat (4/9).

Nixon berharap perombakan jajaran direksi tersebut dapat membawa BTN menjadi lebih baik ke depan. Ia juga menyebut adanya regenerasi dalam jajaran manajemen perseroan dengan masuknya sejumlah generasi muda.

“Dan mudah-mudahan BTN ke depan jauh lebih baik lagi dibanding yang sudah terjadi sampai dengan hari ini. Itu ekspektasi kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagian besar direksi baru BTN memiliki latar belakang perbankan. Sementara itu, terdapat satu posisi yang berasal dari sektor lain, yakni sumber daya manusia (SDM) dari Mind ID yang bergerak di sektor pertambangan.

“Kecuali yang HC (human capital) kayaknya dari Mind ID, tambang. Ya mungkin karena HC. Kalau yang lainnya rasanya orang bank,” ujarnya.

Adapun, RUPSLB yang dipimpin Komisaris Utama BTN Suryo Utomo memutuskan perubahan lima dari 12 anggota Direksi Perseroan. Sementara itu, susunan Dewan Komisaris BTN tidak mengalami perubahan.

DIREKSI

Memberhentikan dengan hormat:

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Danantara Housing Expo Perkuat Ekosistem Perumahan, BTN Dorong KPR Makin Terjangkau - Image
Properti

Danantara Housing Expo Perkuat Ekosistem Perumahan, BTN Dorong KPR Makin Terjangkau

Jumat, 28 Agustus 2026 | 15.06 WIB

BTN Gandeng Pemkot Padang, Perluas Layanan dari KPR hingga Digitalisasi Layanan Publik - Image
Ekonomi

BTN Gandeng Pemkot Padang, Perluas Layanan dari KPR hingga Digitalisasi Layanan Publik

Selasa, 11 Agustus 2026 | 01.51 WIB

Bukan Cuma Soal Rumah, BTN Bangun Experience Lewat Fashion & Lifestyle - Image
Ekonomi

Bukan Cuma Soal Rumah, BTN Bangun Experience Lewat Fashion & Lifestyle

Minggu, 2 Agustus 2026 | 17.41 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore