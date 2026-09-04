BTN Merombak Direksi Lewat RUPSLB, Cek Jajaran Manajemen Terbaru

JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (BTN) merombak susunan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dengan mengganti lima anggota direksi dalam agenda tersebut.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan dalam RUPSLB yang dihelat di Kantor Pusat BTN pada 4 September membahas mengenai perubahan susunan direksi BTN.

“Terdapat perubahan beberapa direksi di BTN ada 5 dari 12 yang berubah,” ujar Nixon ketika ditemui usai RUPSLB, Jakarta, Jumat (4/9).

Nixon berharap perombakan jajaran direksi tersebut dapat membawa BTN menjadi lebih baik ke depan. Ia juga menyebut adanya regenerasi dalam jajaran manajemen perseroan dengan masuknya sejumlah generasi muda.

“Dan mudah-mudahan BTN ke depan jauh lebih baik lagi dibanding yang sudah terjadi sampai dengan hari ini. Itu ekspektasi kita,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagian besar direksi baru BTN memiliki latar belakang perbankan. Sementara itu, terdapat satu posisi yang berasal dari sektor lain, yakni sumber daya manusia (SDM) dari Mind ID yang bergerak di sektor pertambangan.

“Kecuali yang HC (human capital) kayaknya dari Mind ID, tambang. Ya mungkin karena HC. Kalau yang lainnya rasanya orang bank,” ujarnya.

Adapun, RUPSLB yang dipimpin Komisaris Utama BTN Suryo Utomo memutuskan perubahan lima dari 12 anggota Direksi Perseroan. Sementara itu, susunan Dewan Komisaris BTN tidak mengalami perubahan.

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