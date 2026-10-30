BPJS Kesehatan Buka Peluang Kerja Sama dengan Klinik Kopdes Merah Putih

JawaPos.com - BPJS Kesehatan menyatakan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan Klinik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Namun, pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan regulator.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba mengatakan, pihaknya akan mengikuti arahan regulator terkait rencana kerja sama tersebut.

Sebagai pelaksana undang-undang, BPJS Kesehatan berkomitmen menjalankan ketentuan yang berlaku.

"Namanya klinik pasti harus mengikuti izin dari Kementerian Kesehatan. Tentu saja kami sebagai pelaksana undang-undang mengikuti pada regulator," kata Abdi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/10).

Abdi menegaskan, BPJS Kesehatan juga siap mengikuti arahan pemerintah termasuk jika nantinya terdapat kebijakan yang mengatur kerja sama dengan Klinik Koperasi Merah Putih.

"Kalau regulator memberikan izin dan sesuai dengan peraturan yang diperlukan, maka BPJS Kesehatan akan bisa segera mengerjasamakan, apakah itu Klinik Merah Putih atau klinik swasta lainnya," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, Klinik Desa menjadi salah satu unit usaha yang dirancang dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rencana adanya layanan kesehatan ini sebelumnya masuk dalam instruksi awal pembentukan koperasi desa pada Maret 2025. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, disebutkan, kegiatan usaha koperasi mencakup pengadaan sembilan bahan pokok (sembako), simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, dan logistik.