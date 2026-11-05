IHSG Berpotensi Melemah ke 4.763, MNC Sekuritas Ungkap 4 Saham Pilihan Pada Kamis Ini

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melemah pada perdagangan Kamis (5/11), setelah ditutup menguat sebesar 0,32 persen ke level 4,919 pada perdagangan Rabu (4/11).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan secara intraday, pergerakan indeks cenderung sideways dan telah mencapai target koreksi minimal sebelumnya. Posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v] sehingga dapat dicermati area koreksi berikutnya pada rentang 4,763-4,807.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,847 - 4,763 sedangkan resistance di level 5,143- 5,240.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Kamis (5/11). Yakni PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).

Saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham CPIN sebelumnya terkoreksi 1,25 persen ke level 2.370, namun disertai volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi CPIN saat ini berada pada bagian dari wave v dari wave (a). Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 2.170–2.320, dengan target harga 2.460 dan 2.780 serta stop loss di bawah 2.090.

Selanjutnya, saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ENRG sebelumnya terkoreksi 5,98 persen ke level 550, namun disertai volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ENRG saat ini berada pada bagian dari wave (3) dari wave [C]. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 480–540, dengan target harga 580 dan 690 serta stop loss di bawah 462.