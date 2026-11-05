IHSG Berpotensi Melemah ke 4.763, MNC Sekuritas Ungkap 4 Saham Pilihan Pada Kamis Ini

Ilustrasi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta pada Selasa (28/7/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melemah pada perdagangan Kamis (5/11), setelah ditutup menguat sebesar 0,32 persen ke level 4,919 pada perdagangan Rabu (4/11).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan secara intraday, pergerakan indeks cenderung sideways dan telah mencapai target koreksi minimal sebelumnya. Posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v] sehingga dapat dicermati area koreksi berikutnya pada rentang 4,763-4,807.
Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 4,847 - 4,763 sedangkan resistance di level 5,143- 5,240.
MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Kamis (5/11). Yakni PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), dan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR).
Saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham CPIN sebelumnya terkoreksi 1,25 persen ke level 2.370, namun disertai volume pembelian.
MNC Sekuritas memperkirakan posisi CPIN saat ini berada pada bagian dari wave v dari wave (a). Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 2.170–2.320, dengan target harga 2.460 dan 2.780 serta stop loss di bawah 2.090.
Selanjutnya, saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ENRG sebelumnya terkoreksi 5,98 persen ke level 550, namun disertai volume pembelian.
MNC Sekuritas memperkirakan posisi ENRG saat ini berada pada bagian dari wave (3) dari wave [C]. Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 480–540, dengan target harga 580 dan 690 serta stop loss di bawah 462.
Berikutnya, saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ICBP sebelumnya menguat 4,87 persen ke level 5.925, didukung munculnya volume pembelian.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan
Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022