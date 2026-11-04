IHSG Belum Keluar dari Zona Tekanan, Skandal Penyadapan Berdampak terhadap Kepercayaan Investor

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 15,48 poin atau 0,31 persen ke level 4,919 setelah mengalami koreksi yang cukup tajam hingga menyentuh pada perdagangan Selasa (3/11) sebesar 3,49 persen.

Namun, penguatan tersebut belum mampu membawa IHSG keluar dari tekanan. Pada perdagangan Rabu (4/11), IHSG kembali bergerak di zona merah sejak pembukaan.

IHSG dibuka melemah 47,33 poin atau 0,97 persen ke level 4.856,96. Tekanan jual berlanjut hingga indeks sempat menyentuh level terendah 4.824,36.

Pada perdagangan sesi pertama, IHSG ditutup melemah 43,35 poin atau 0,88 persen ke level 4.860,94. Sepanjang sesi, indeks sempat bergerak ke level tertinggi 4.902,71 sebelum kembali terkoreksi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, skandal penyadapan berpotensi menggerus kepercayaan pasar terhadap stabilitas nasional dan integritas birokrasi.

Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap iklim investasi, aktivitas dunia usaha, hingga pergerakan pasar keuangan domestik.

Menurutnya, persoalan penyadapan tidak hanya menyangkut aspek hukum dan keamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.

“Tentu saja akan berdampak pada kepercayaan pasar menurun,” ujar Esther ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (4/11).

Esther mengatakan, skandal penyadapan dapat memicu kekhawatiran pelaku usaha mengenai stabilitas nasional dan integritas birokrasi. Selain itu, ketidakpastian yang muncul berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan.