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Antara
Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.45 WIB

Mentan Amran Minta Telur untuk Program MBG Diserap dengan Harga Rp 26.500 per Kg

Pekerja mengambil telur dari kandang ayam petelur di kawasan Tangerang Selatan, Rabu (8/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pekerja mengambil telur dari kandang ayam petelur di kawasan Tangerang Selatan, Rabu (8/7/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta penyesuaian harga pembelian telur untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp 26.500 per kilogram guna meningkatkan kesejahteraan peternak.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja di PT Widodo Makmur Unggas, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, mengatakan Kementan telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait usulan penyesuaian harga tersebut.

"MBG kami minta telur beli Rp 26.500 (per kilogram), kami sudah bicara langsung Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Sudaryono," kata Amran.

Ia mengapresiasi langkah BGN yang telah menindaklanjuti usulan tersebut dengan menerbitkan surat edaran (SE) terkait penyesuaian harga pembelian bahan pangan untuk program MBG, khususnya komoditas telur ayam.

"Beliau (Sudaryono) sudah mengirim surat edaran, tapi ada yang tidak patuh," ujarnya.

Menurut Amran, masih ditemukan telur ayam dari peternak yang dibeli dengan harga rendah untuk memenuhi kebutuhan Program MBG, yakni berkisar Rp 20.000 hingga Rp 21.000 per kilogram.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementan kembali berkoordinasi dengan BGN dan akan menurunkan satuan tugas (satgas) untuk menindaklanjuti persoalan ketidakpatuhan terhadap ketentuan harga pembelian telur.

"Kami bicara lagi kemarin, ternyata ada tidak patuh membeli, tetap dibeli dengan murah Rp 20 ribu hingga Rp 21 ribu. Itu tidak boleh terjadi, nanti Satgas turun, ini enggak benar," katanya.

Selain berkoordinasi dengan BGN, Kementan berupaya mempercepat pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan untuk membantu peternak unggas mandiri atau skala kecil.

Editor: Estu Suryowati
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