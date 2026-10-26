Lindungi Petani Singkong, Mentan: Presiden Minta Impor Dihentikan 

JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah melindungi petani singkong melalui penghentian impor.

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menerima aspirasi petani Lampung yang mengeluhkan anjloknya harga singkong hingga sekitar Rp 700 per kilogram.

“Kalau Anda menyakiti petani, Anda menyakiti Menterinya dan pemerintah sekarang,” tegas Mentan Amran saat berdialog dengan petani dalam Puncak Peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Pringsewu, Lampung, Minggu (25/10).

Amran menjelaskan, keputusan menghentikan impor singkong diambil setelah dirinya melaporkan persoalan harga yang dihadapi petani kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas permintaan petani agar harga pembelian singkong dapat ditingkatkan untuk menjaga keberlangsungan usaha tani.

Menurut Amran, Presiden meminta agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti. Pemerintah kemudian mengumumkan penghentian impor singkong sebagai langkah melindungi petani domestik dari tekanan harga akibat masuknya produk impor.

“Pak, ada impor masuk. Pak Menteri, umumkan hari ini. Mulai detik ini, hentikan impor dari negara lain,” ujar Mentan Amran mengutip arahan Presiden.

Ia menyebut kebijakan penghentian impor tersebut masih diberlakukan hingga saat ini. Mentan Amran juga menyampaikan bahwa harga singkong di Lampung telah mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram berdasarkan laporan yang diterimanya di lapangan.