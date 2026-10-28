Rupiah Makin Layu di Hadapan Mitra Dagang Utama, Banding Dolar AS Tembus 18.200

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan mata uang negara mitra dagang utama Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada Selasa (27/10) berada di level Rp 18.139 per dolar AS. Posisi tersebut melemah dibandingkan sehari sebelumnya yang sebesar Rp 18.116 per dolar AS.

Sementara itu, kurs transaksi BI pada Rabu (28/10) menunjukkan nilai jual dolar AS sebesar Rp 18.229,69 dan kurs beli Rp 18.048,31. Perbedaan kurs jual dan beli tersebut merupakan bagian dari mekanisme transaksi valuta asing (valas).

Selain dolar AS, mata uang negara mitra dagang Indonesia lainnya yang perlu dicermati meliputi Yuan Tiongkok (RMB), Rupee India (INR), Yen Jepang (JPY), dan Dolar Singapura (SGD).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lima negara tersebut menjadi mitra utama perdagangan dengan Indonesia khususnya pada sektor nonminyak dan gas bumi (migas).

Tiongkok Mitra Dagang Terbesar, Disusul AS Tiongkok menjadi yang tertinggi dengan total perdagangan mencapai USD 114,08 miliar terhitung sejak Januari hingga Agustus 2026. Adapun, angka tersebut berasal dari ekspor sebesar USD 47,44 miliar dan impor sebesar USD 66,64 miliar.

Kemudian disusul oleh Amerika Serikat dengan total perdagangan sebesar USD 29,60 miliar yang terdiri dari ekspor sebesar USD 22,41 miliar dan impor sebesar USD 7,20 miliar.

Selanjutnya adalah Jepang dengan total perdagangan sebesar USD 29,60 miliar dengan ekspor sebesar USD 10,51 miliar dan impor sebesar USD 8,88 miliar.

India total perdagangan dengan Indonesia sebesar USD 16,39 miliar menempati peringkat ke empat yang terdiri dari ekspor sebesar USD 12,77 miliar dan impor sebesar USD 3,62 miliar.