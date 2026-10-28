Laba Antam Tembus Rp 9,66 Triliun hingga September 2026

JawaPos.com - PT Aneka Tambang (Antam) mencatatkan laba berjalan sampai dengan September 2026 sebesar Rp 9,66 triliun atau tumbuh sebesar 46 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy) sebesar Rp 6,61 triliun.

Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya laba kotor sebesar 42 persen secara yoy atau tumbuh dari Rp 10,98 triliun pada Januari hingga September tahun 2025 menjadi Rp 15,56 triliun pada periode yang sama 2026.

Direktur Utama ANTAM Untung Budiharto mengatakan, Antam berhasil mencatatkan laba usaha sebesar Rp 12,05 triliun sampai dengan September 2026 atau tumbuh 53 persen pada periode yang sama 2025 sebesar Rp 7,89 triliun.

“Pertumbuhan tersebut menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengoptimalkan peluang pasar sekaligus menjaga kualitas kinerja operasional di tengah volatilitas harga komoditas dunia dan dinamika industri pertambangan,” ujar Untung dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/10).

Dari sisi neraca keuangan, total aset Antam mencapai Rp 59,74 triliun hingga September 2026, meningkat 24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 48,07 triliun.

Untung mengatakan, ekuitas perusahaan juga tumbuh 17 persen menjadi Rp 41,22 triliun dari Rp 35,20 triliun pada September 2025.

Ia menjelaskan, perusahaan turut menjaga likuiditas dengan posisi kas dan setara kas sebesar Rp 10,54 triliun, naik 14 persen dibandingkan Rp 9,26 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, arus kas bersih dari aktivitas operasi tercatat Rp 5,06 triliun, meningkat 26 persen dibandingkan Rp 4,02 triliun pada September 2025.