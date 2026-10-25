Harga Emas Dunia Terancam Anjlok ke USD 3.884, Antam Bisa Rp 2,39 Juta

JawaPos.com - Harga emas dunia diperkirakan masih fluktuatif dan berpotensi terus melemah pada pekan ke empat Oktober 2026. Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan harga emas berpotensi terkoreksi hingga menyentuh USD 3.884 per troy ons.

Adapun, jika level tersebut ditembus, harga emas berpeluang mencatatkan posisi terendah sepanjang 2025–2026.

"Untuk emas dunia hari Sabtu pagi ditutup USD 3.997 per troy ons. Kemudian apabila terkoreksi support pertama itu adalah USD 3.951 per troy ons kemudian dalam satu minggu apabila terkoreksi itu di USD 3.884 per troy ons," ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (25/10).

Sebaliknya, jika harga emas kembali menguat, level resistensi pertama diperkirakan berada di USD 4.053 per troy ons. Penguatan berpotensi berlanjut hingga USD 4.138 per troy ons dalam sepekan ke depan.

Pergerakan harga emas dunia tersebut diperkirakan turut memengaruhi harga logam mulia di dalam negeri. Ibrahim mencatat, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) ditutup di level Rp 2.525.000 per gram pada Sabtu pagi.

Jika mengalami koreksi, harga emas Antam diperkirakan turun menuju Rp 2.505.000 per gram atau berkurang sekitar Rp 20.000. Bahkan, dalam sepekan ke depan, harganya berpotensi merosot hingga Rp 2.390.000 per gram.

Sementara itu, apabila harga emas kembali menguat, level pertama diperkirakan mencapai Rp 2.545.000 per gram. Penguatan lebih lanjut dalam sepekan berpotensi membawa harga emas Antam ke level Rp 2.690.000 per gram.