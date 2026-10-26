Harga Emas Antam Stagnan di Rp 2,579 Juta per Gram, Cek Rinciannya

Konsumen menunggu antrian pembelian emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta. (Dok. Jawa Pos/Salman Toyibi)
JawaPos.com - Harga emas Antam pada laman emas Antam tidak mengalami perubahan pada perdagangan Senin (26/10).
Emas Antam tercatat diperdagangkan dengan harga Rp 2.579.000 per gram, sama dengan harga pada perdagangan Jumat (23/10).
Mengutip laman resmi Pegadaian, harga emas Antam ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.340.000. Sementara itu, emas ukuran 2 gram dijual seharga Rp 5.096.000.
Untuk ukuran 5 gram, harga emas Antam tercatat Rp 12.663.000. Adapun emas ukuran 10 gram dibanderol Rp 25.269.000.
Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.294.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.467.000.
Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.491.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.346.000.
Transaksi harga jual emas akan dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali atau buyback emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
Nilainya sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
Sementara itu, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
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