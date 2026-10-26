Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 26 Oktober 2026 | 22.01 WIB

BEI Perketat Pengawasan Saham Gorengan, Tak Cukup UMA dan Suspensi

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik. (ANTARA) - Image

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik. (ANTARA)

JawaPos.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI), akan memperketat pengawasan bagi saham yang terindikasi mengalami manipulasi harga atau saham gorengan yang diperdagangkan pada pasar saham Indonesia.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan BEI sudah melakukan sejumlah langkah pengawasan seperti immediate action, pengumuman Unusual Market Activity (UMA), hingga suspensi untuk memberikan waktu bagi pasar melakukan pendinginan (cooling down).

“Kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan lainnya yang juga dibarengi dengan proses investigasi di internal bursa. Kami akan melakukan penyesuaian lebih targeted," ujar Jeffrey kepada awak media di Jakarta, Senin (26/10).

Jeffrey mengatakan, BEI tidak akan mengandalkan UMA atau mensuspend lagi saham yang mengalami kenaikan harga tidak wajar.

Guna memperkuat pengawasan, BEI akan memanfaatkan teknologi pengawasan untuk mengidentifikasi awal praktik manipulasi harga dan langsung dilakukan investigasi yang disertai laporan dimulainya penelusuran tersebut.

“Bila mendeteksi indikasi awal adanya praktik-praktik manipulasi atau upaya memanipulasi harga di pasar, kami akan mengeluarkan laporan indikasi dimulainya investigasi," ujarnya.

Ia mengatakan, BEI juga dapat mengambil tindakan selama proses pemeriksaan berlangsung. Langkah tersebut berupa pembatasan kegiatan rekening efek maupun suspensi terhadap rekening efek tertentu.

“Kami dapat melakukan tindakan tertentu seperti pembatasan kegiatan rekening efek atau melakukan suspensi atas rekening efek tertentu. Tentu, mekanisme pengawasan ini diharapkan dapat memberikan likuiditas yang terus terjaga di pasar, tetapi di sisi lain tindakan pengawasan akan berjalan lebih efektif," pungkasnya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kebijakan Buyback Saham Tanpa RUPS Diperpanjang hingga Juni 2027 - Image
Ekonomi

Kebijakan Buyback Saham Tanpa RUPS Diperpanjang hingga Juni 2027

Senin, 26 Oktober 2026 | 19.08 WIB

9 Strategi Trading Saham yang Perlu Dipahami Investor Pemula untuk Meraih Cuan - Image
Ekonomi

9 Strategi Trading Saham yang Perlu Dipahami Investor Pemula untuk Meraih Cuan

Senin, 26 Oktober 2026 | 18.05 WIB

IHSG Diprediksi Menguat, Cek 4 Saham Rekomendasi Teratas MNC Sekuritas - Image
Ekonomi

IHSG Diprediksi Menguat, Cek 4 Saham Rekomendasi Teratas MNC Sekuritas

Senin, 26 Oktober 2026 | 15.04 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore