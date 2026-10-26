9 Strategi Trading Saham yang Perlu Dipahami Investor Pemula untuk Meraih Cuan

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Investor di pasar modal memiliki beragam strategi untuk memanfaatkan pergerakan harga saham demi keuntungan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Strategi ini perlu dipahami investor, terutama yang masih dalam tahap pemula bila ingin mendapatkan keuntungan, atau minimal menghindari kerugian.
Strategi tersebut dapat dilakukan mulai dari membeli saham saat menembus level harga tertentu, mengikuti tren kenaikan, hingga memanfaatkan koreksi harga untuk mencari peluang keuntungan.
Strategi yang dikenal dalam aktivitas trading saham berbeda dengan investasi jangka panjang yang umumnya berorientasi pada pertumbuhan bisnis dan nilai perusahaan.
Trading lebih menitikberatkan pada pergerakan harga dalam periode tertentu untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli.
Dalam praktiknya, pelaku pasar menggunakan analisis teknikal, indikator harga, volume transaksi, serta sentimen pasar untuk menentukan waktu masuk dan keluar dari suatu saham.
Namun, setiap strategi memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda. Karena itu, investor perlu memahami cara kerja strategi yang digunakan sebelum mengambil keputusan transaksi.
Berikut sejumlah strategi trading saham yang umum digunakan di pasar modal.
Buy on breakout merupakan strategi membeli saham ketika harga berhasil menembus level penting yang sebelumnya menjadi batas pergerakan harga atau area resistance.
Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa penembusan level tersebut dapat menjadi sinyal berlanjutnya tren kenaikan, terutama ketika didukung volume transaksi yang meningkat.
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