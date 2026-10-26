IHSG Diprediksi Menguat, Cek 4 Saham Rekomendasi Teratas MNC Sekuritas

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Senin (26/10), setelah ditutup menguat sebesar 0,95 persen ke level 5,439 pada perdagangan Jumat (23/10).

Terkait hal itu, MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Senin (26/10).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG berpotensi melanjutkan penguatan jika mampu menembus resistance 5,458, dengan target berikutnya di 5,561. Namun, perlu diwaspadai potensi koreksi ke area 5,350–5,827.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,185 - 4,915 sedangkan resistance di level 5,460- 5,563.

Empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini adalah PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), dan PT Gudang Garam Tbk (GGRM).

Keempat saham tersebut direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness dan Trading Buy, disertai target harga serta batas risiko yang perlu diperhatikan investor.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness.

Saham AMMN sebelumnya menguat 2,03 persen ke level 4.030, didukung dominasi volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi AMMN saat ini berada pada bagian awal dari wave [i] dari wave C.