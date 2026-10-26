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Djati Waluyo
Senin, 26 Oktober 2026 | 15.22 WIB

Harga Minyak Dunia Kompak Turun, Brent Kembali ke USD 110 per Barel

Ilusttrasi harga minyak dunia. (Pexels/Ganesh Ramsumair) - Image

Ilusttrasi harga minyak dunia. (Pexels/Ganesh Ramsumair)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak turun pada perdagangan Senin (26/10) pagi setelah setelah melonjak signifikan pada penutupan perdagangan Jumat (23/10).

Melansir Investing pada pukul 07:17 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 1,50 poin atau 1,34 persen ke level 110,19 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (22/10) pagi sebesar 112,93 dolar per barel. 

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 1,48 poin atau 1,44 persen ke level 101,84 dolar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (23/10) pagi sebesar 99,31 dolar per barel.

Melansir Reuters, Koreksi terjadi setelah harga minyak melonjak pada perdagangan Jumat (23/10). Kedua kontrak acuan tersebut masing-masing ditutup naik hampir USD 3 per barel menyusul serangan kelompok Houthi di Arab Saudi yang memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global.

Perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang dicermati pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi kelancaran pasokan minyak dunia.  Pergerakan harga minyak selanjutnya akan dipengaruhi oleh perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut serta dampaknya terhadap pasokan energi global.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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