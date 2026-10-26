Harga Minyak Dunia Kompak Turun, Brent Kembali ke USD 110 per Barel

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak turun pada perdagangan Senin (26/10) pagi setelah setelah melonjak signifikan pada penutupan perdagangan Jumat (23/10).

Melansir Investing pada pukul 07:17 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 1,50 poin atau 1,34 persen ke level 110,19 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (22/10) pagi sebesar 112,93 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 1,48 poin atau 1,44 persen ke level 101,84 dolar per barel atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Jumat (23/10) pagi sebesar 99,31 dolar per barel.

Melansir Reuters, Koreksi terjadi setelah harga minyak melonjak pada perdagangan Jumat (23/10). Kedua kontrak acuan tersebut masing-masing ditutup naik hampir USD 3 per barel menyusul serangan kelompok Houthi di Arab Saudi yang memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global.