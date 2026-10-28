Konflik Timur Tengah Terus Dorong Harga Minyak Dunia, Diplomasi Iran BawaHarapan Baru

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak menguat pada perdagangan Rabu (28/10) pagi seiring harapan meredanya konflik di Timur Tengah setelah sejumlah negara melanjutkan pembicaraan diplomatik.

Melansir Investing pada pukul 07:53 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,44 poin atau 0,40 persen ke level 109,83 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Selasa (27/10) pagi sebesar 110,14 dolar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,45 poin atau 0,45 persen ke level 100,35 dolar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Selasa (27/10) pagi sebesar 101,27 dolar per barel.

Melansir Reuters, sentimen pasar membaik setelah Kepala Dewan Keamanan Iran Mohsen Rezaei bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei pada Selasa.

Sehari sebelumnya, Rezaei menggelar pembicaraan dengan perwakilan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Media pemerintah Iran melaporkan, keempat negara sepakat melanjutkan dialog untuk memperkuat kerja sama di bidang perdamaian dan keamanan.

Namun, prospek tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang AS-Israel dengan Iran masih belum pasti. Di tengah upaya diplomasi tersebut, risiko gangguan pasokan minyak masih membayangi.

Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran kembali melancarkan serangan terhadap Arab Saudi, salah satu produsen minyak utama dunia.

Pada Selasa, Houthi mengklaim telah menyerang kilang minyak Ras Tanura di Arab Saudi menggunakan rudal balistik. Kilang tersebut merupakan yang terbesar di negara itu.

Analis Gelber & Associates menilai, serangan Houthi yang berlanjut dan meningkatnya kehadiran militer di kawasan Teluk masih mempertahankan risiko pasokan minyak.