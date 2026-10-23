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Djati Waluyo
Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.28 WIB

Daftar Lengkap 5 Pejabat Baru Kemenkeu yang Dilantik Menkeu Suahasil

Menteri Keuangan Suahasil Nazara didampingi Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Menteri Keuangan Suahasil Nazara didampingi Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara merombak sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (23/10).

Sedikitnya ada lima pejabat baru yang dilantik Suahasil hari ini, mulai dari Eselon I hingga Staf Ahli.

"Saya baru saja melantik lima pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan," ujar Suahasil dalam acara pelantikan di Kantor Kemenkeu, Jumat (23/10).

Berikut daftar pejabat yang dilantik Menkeu hari ini:

Pejabat Eselon I 

  1. Sekjen Kemenkeu Astera Primanto Bhakti
  2. Dirjen Perbendaharan Tri Budhianto
  3. Dirjen Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti

Staf Ahli

  1. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Neilmaldrin Noor
  2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Hidayat Amir

Suahasil mengatakan, pelantikan ini menjadi momentum estafet kepemimpinan untuk menjaga dan meneruskan legasi pengabdian Kemenkeu.

Ia juga menyampaikan pesan khusus untuk Prima yang baru dilantik sebagai Sekjen Kemenkeu. Suahasil memintanya untuk bisa menjadi penggerak organisasi keseluruhan Kemenkeu.

"Seluruh fungsi dukungan manajemen mulai dari sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, hingga pengeluaran aset internal harus diarahkan untuk memastikan prioritas kerja Kemenkeu terlaksana dengan baik," jelasnya.

Kemudian, Tri Budhianto selaku Dirjen Perbendaharan baru diminta melakukan transformasi menuju modern treasury operation alias pengelolaan anggaran yang lebih modern.

"Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kas negara berinteraksi dengan seluruh Kementerian dan Lembaga sebagai pengguna dari anggaran, dan berinteraksi dengan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) yang kita memberikan transfer anggaran dari APBN, dan berinteraksi dengan seluruh masyarakat yang menerima pembayaran government to persons payment," ucapnya.

Sementara, Frans sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan dituntut mempertegas kehadiran negara di masyarakat lewat APBN maupun APBD.

Editor: Bayu Putra
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