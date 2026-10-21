Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Rabu, 21 Oktober 2026 | 17.40 WIB

Menkeu Tegaskan Gaji PNS Tetap Ditransfer Lewat Bank, Bukan Koperasi

Menkeu Suahasil Nazara . (Humas Setkab/Rahmat/setkab.go.id)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, memastikan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap akan menggunakan sistem yang ada saat ini atau tidak melalui Koperasi.

Adapun, pemerintah menyalurkan gaji untuk PNS baik pusat maupun di daerah dilakukan melalui transfer bank.

“Akan tetap seperti sekarang saya tetap mentransfer seperti sekarang,” ujar Suahasil di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/10).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan melalui koperasi mulai diproses saat ini.

Menurut dia, anggaran pembayaran tersebut telah diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Mulai sekarang kok. Mulai udah apa namanya diajukan ke Kementerian Keuangan udah akan siap dibayarkan,” kata Ferry kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Terbatas Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10).

Saat kembali ditegaskan apakah kebijakan tersebut berlaku mulai 2027 atau sudah berjalan saat ini, Ferry memastikan pembayaran gaji PNS melalui Koperasi dimulai saat ini.

“Sekarang (2026) ini,” tegasnya.

Meski demikian, Ferry belum merinci lebih jauh mengenai mekanisme teknis penyaluran gaji melalui koperasi maupun tahapan pelaksanaannya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi, mengatakan, pembayaran gaji PNS atau pensiunan fokusnya adalah bagaimana Pemerintah memperkuat dan memperluas layanan koperasi agar lebih baik.

“Contohnya saat ini kementerian Koperasi sedang mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan (ASN/PNS) seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Pos dan Bank,” kata Ahmad Zabadi dalam keterangannya, Kamis (8/10).

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Minyak Tembus USD 105 per Barel, Menkeu Wanti-wanti Subsidi Energi Naik - Image
Finance

Harga Minyak Tembus USD 105 per Barel, Menkeu Wanti-wanti Subsidi Energi Naik

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.35 WIB

Belanja Negara Tembus Rp 2.660 T hingga September 2026, Ini Kata Menkeu - Image
Ekonomi

Belanja Negara Tembus Rp 2.660 T hingga September 2026, Ini Kata Menkeu

Jumat, 9 Oktober 2026 | 20.13 WIB

Menkeu Minta Bea Cukai Jaga Kepercayaan Masyarakat Lewat Penindakan  - Image
Ekonomi

Menkeu Minta Bea Cukai Jaga Kepercayaan Masyarakat Lewat Penindakan 

Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang - Image
1

Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang

2

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk

3

Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif

4

UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan

5

Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!

6

Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM

7

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah

8

Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!

9

Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri

10

Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore