Menkeu Minta Investasi Sawit Tak Hanya Fokus pada Produksi, Berikut 3 Hal yang Harus Didorong

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mendorong peningkatan investasi swasta di sektor kelapa sawit untuk mendongkrak produktivitas, memperkuat hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Investasi tersebut diharapkan menjangkau seluruh rantai industri, termasuk memperkuat kapasitas pekebun rakyat.

Suahasil mengatakan kelapa sawit merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari ekonomi perdesaan, industri manufaktur, hingga sektor pangan dan energi.

Indonesia memiliki lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Sekitar 41 persen di antaranya dikelola pekebun rakyat. Karena itu, peningkatan produktivitas perkebunan yang sudah ada menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan pendapatan pekebun tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan.

“Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (14/10).

Suahasil berkata untuk mendorong investasi tersebut terdapat tiga langkah utama. Yaitu menjadikan aspek keberlanjutan sebagai daya tarik investasi melalui pengembangan industri hilir dan inovasi produk berbasis kelapa sawit.

Ia menyebut saat ini Indonesia mendorong hilirisasi melalui pengembangan produk pangan berbasis pertanian, oleokimia, biomaterial, serta investasi dalam teknologi pengolahan dan inovasi produk.

“Pengembangan energi berbasis sawit, termasuk implementasi B50, green diesel, sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil), dan bensin berbasis bahan baku pertanian (farm-based gasoline), juga menjadi bagian dari upaya memperluas nilai tambah industry,” ujarnya.

Kedua, memperkuat peran pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan untuk membuka peluang investasi yang belum dapat dikelola sepenuhnya oleh mekanisme pasar.