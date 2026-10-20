2 Tahun Prabowo-Gibran: SPBU Swasta Tutup, Harga Pertamax Naik hingga Antrean Panjang BBM

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Pertamina Menteng, Jakarta, Rabu (10/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian masyarakat selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perubahan harga, polemik kualitas Pertamax, hingga kelangkaan bensin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta menjadi beberapa peristiwa yang ramai diperbincangkan.
Persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan harga yang dibayar konsumen. Kebijakan impor, kondisi geopolitik dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, serta distribusi pasokan turut memengaruhi dinamika industri bahan bakar di Indonesia.
Berikut tujuh cerita BBM yang menjadi sorotan publik pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026!
Perubahan harga BBM pada awal 2025 menjadi salah satu isu yang menarik perhatian masyarakat. Sejumlah operator SPBU, termasuk Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo, menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai 1 Januari 2025.
Di wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax naik dari Rp 12.100 menjadi Rp 12.500 per liter. Pertamax Turbo juga mengalami kenaikan dari Rp 13.550 menjadi Rp 13.700 per liter.
Namun, penyesuaian harga tidak berlangsung seragam. Shell kembali menurunkan harga sejumlah produknya pada 3 Januari 2025, hanya dua hari setelah kenaikan awal tahun.
Harga Shell Super, misalnya, turun dari Rp 12.930 menjadi Rp 12.810 per liter. Perubahan dalam waktu singkat tersebut menjadi perhatian konsumen yang membandingkan harga BBM dari berbagai operator.
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