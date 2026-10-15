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Djati Waluyo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.40 WIB

Antrean BBM di Bali, Pertamina Tambah 57,9 Juta Liter dalam 4 Hari

PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali. (Istimewa) - Image

PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga, keluarkan sejumlah strategi untuk mengatasi permasalahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengatasi antrean di sejumlah SPBU di Bali.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan berbagai upaya tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif, dengan kondisi layanan di sejumlah SPBU berangsur kondusif.

“Pertamina Patra Niaga terus melanjutkan langkah percepatan pemulihan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (15/10).

Kitty mengatakan, dari sisi pasokan, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada 14–17 Oktober 2026.

Dari total tambahan pasokan sekitar 57,9 juta liter BBM yang direncanakan, sekitar 19 juta liter telah tiba di Fuel Terminal Sanggaran dan Integrated Terminal Manggis. Sisa pasokan dijadwalkan tiba secara bertahap dalam dua hingga tiga hari ke depan.

“Tambahan pasokan tersebut terdiri dari Pertalite dan Pertamax untuk memperkuat ketersediaan BBM serta memperlancar penyaluran ke SPBU di Bali,” ujarnya.

Lanjutnya, untuk mempercepat distribusi, Pertamina Patra Niaga menyiagakan 108 mobil tangki dengan dukungan 465 awak mobil tangki. Fuel Terminal Sanggaran dan Integrated Terminal Manggis juga dioperasikan selama 24 jam untuk mengoptimalkan penerimaan dan penyaluran BBM.

Selain itu, sebanyak 66 SPBU di wilayah Denpasar dan Badung beroperasi selama 24 jam guna memperluas akses layanan bagi masyarakat dan membantu mengurai antrean.

Ia memastikan, perusahaan terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali. Penguatan pasokan dan distribusi dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Editor: Estu Suryowati
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