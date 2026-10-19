BCA Gelar Buyback Saham Mulai Hari ini hingga 21 Oktober

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong.
JawaPos.com - PT Bank Central Asia (BBCA) akan melakukan pembelian saham kembali atau buyback pada tanggal 19 hingga 21 Oktober 2026.
Pembelian saham kembali tersebut telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2026.
“BCA kembali melaksanakan program pembelian kembali (“Buyback”) saham Perseroan pada tanggal 19-21 Oktober 2026,” tulis manajemen dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (19/10).
Manajemen mengatakan, aksi korporasi ini merupakan lanjutan dari realisasi program buyback saham yang sebelumnya dilaksanakan pada April dan Juni 2026 lalu.
“Buyback juga menjadi wujud keyakinan BCA atas fundamental bisnis Perseroan, sekaligus untuk mendukung stabilisasi pasar modal Indonesia,” tulisnya.
Manajemen menyebut, perseroan senantiasa mematuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan keputusan RUPST Tahun Buku 2025, periode pelaksanaan program Buyback adalah 12 bulan, yaitu sejak tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan 11 Maret 2027, kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
“Pelaksanaan Buyback ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan. Manajemen BCA akan senantiasa memperhatikan dinamika pasar dalam pelaksanaan Buyback,” tulisnya.
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Jawa Pos
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