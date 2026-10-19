Gubernur HB X Tunggu Kepastian Gaji ASN lewat Koperasi, DPRD DIY Minta Pemerintah Batalkan Rencana

JawaPos.com - Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X dan DPRD DIY merespons wacana pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi, termasuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

HB X mengaku memilih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat. "Kita tunggu kebijakannya, dalam arti memang ada keputusan yang resmi," kata HB X Minggu (18/10), dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group).

HB X mengatakan, hingga kini belum menerima surat keputusan (SK) terkait penerapan kebijakan tersebut. Karena itu, ia belum dapat memastikan mekanisme penyaluran gaji maupun memperkirakan risiko yang mungkin timbul jika pembayaran melalui koperasi benar-benar diterapkan.

Termasuk kemungkinan dampak terhadap bank daerah yang selama ini menjadi saluran pembayaran gaji ASN, HB X belum memberikan penilaian lebih jauh.

"Kan SK-nya belum keluar. Kalau lewat bank pemerintah terus ke koperasi, gimana? Itu kan juga bisa, kita kan nggak tahu," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mendesak pemerintah pusat menghentikan rencana pembayaran gaji PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui KDMP. Ia menilai wacana tersebut tidak masuk akal dan berpotensi menimbulkan kegaduhan birokrasi serta mengganggu kepastian keuangan aparatur.

"Selain masalah keuangan, ada risiko besar terhadap keamanan data pribadi aparatur negara," katanya.

Menurut Eko, pemindahan data aparatur dalam skala besar, termasuk nomor induk pegawai (NIP) dan nomor induk kependudukan (NIK), berpotensi membuka celah keamanan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan data.