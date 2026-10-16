Komisaris Bank Jatim Minta Pemerintah Pertimbangkan Rencana Gaji ASN Lewat Koperasi

Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Adhy Karyono (Istimewa).
JawaPos.com - Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Adhy Karyono merespon rencana pemerintah pusat yang mulai memproses pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta para pensiunan melalui lembaga koperasi.
Kebijakan yang dihembuskan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono tersebut dinilai berpotensi menggerus porsi dana murah milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) termasuk Bank Jatim.
Adhy pun meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali serta mengkaji dampak secara mendalam sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.
"BPD itu adalah dana murah yang captive karena payroll-nya, RKUD-nya (Rekening Kas Umum Daerah) dari PNS. Ya tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya bank yang sedang diperkuat," ungkap Adhy di Surabaya pada Kamis (15/10).
Selain mengkhawatirkan stabilitas likuiditas BPD, pria yang juga menjabat sebagai Sekdaprov Jatim itu memberikan catatan kritis mengenai kesiapan infrastruktur, akuntabilitas, hingga tingkat kepercayaan (trust) para ASN terhadap manajemen koperasi.
Menurutnya, mekanisme penyaluran gaji memerlukan sistem manajemen yang sangat kuat, presisi, serta akuntabel agar tidak memicu persoalan baru di kemudian hari. "Yang kedua tentu kita lihat juga bagaimana koperasi itu terkait dengan sistem mekanisme manajemen, akuntabilitas, dan trust ya, bagi PNS itu," jelasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022