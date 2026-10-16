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Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.32 WIB

Komisaris Bank Jatim Minta Pemerintah Pertimbangkan Rencana Gaji ASN Lewat Koperasi

Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Adhy Karyono (Istimewa). - Image

Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Adhy Karyono (Istimewa).

JawaPos.com - Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Adhy Karyono merespon rencana pemerintah pusat yang mulai memproses pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta para pensiunan melalui lembaga koperasi.

Kebijakan yang dihembuskan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono tersebut dinilai berpotensi menggerus porsi dana murah milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) termasuk Bank Jatim.

Adhy pun meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali serta mengkaji dampak secara mendalam sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

"BPD itu adalah dana murah yang captive karena payroll-nya, RKUD-nya (Rekening Kas Umum Daerah) dari PNS. Ya tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya bank yang sedang diperkuat," ungkap Adhy di Surabaya pada Kamis (15/10).

Selain mengkhawatirkan stabilitas likuiditas BPD, pria yang juga menjabat sebagai Sekdaprov Jatim itu memberikan catatan kritis mengenai kesiapan infrastruktur, akuntabilitas, hingga tingkat kepercayaan (trust) para ASN terhadap manajemen koperasi.

Menurutnya, mekanisme penyaluran gaji memerlukan sistem manajemen yang sangat kuat, presisi, serta akuntabel agar tidak memicu persoalan baru di kemudian hari. "Yang kedua tentu kita lihat juga bagaimana koperasi itu terkait dengan sistem mekanisme manajemen, akuntabilitas, dan trust ya, bagi PNS itu," jelasnya.

Editor: Diar Candra
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