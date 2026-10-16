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Dimas Choirul
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01.28 WIB

BTN dan RSUP Ngoerah Kolaborasi Kembangkan Layanan Wellness dan Wisata Medis di Bali

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. (Istimewa). - Image

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. (Istimewa).

JawaPos.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kerja sama strategis dengan RSUP Prof I.G.N.G. Ngoerah untuk membuka peluang pengembangan wisata medis (medical tourism) di Bali. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. 

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) di Denpasar, Jumat (16/10). Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, kolaborasi ini menjadi peluang bagi perseroan untuk memperluas peran perbankan dalam mendukung ekosistem bisnis, khususnya sektor kesehatan dan pariwisata.

“Bagi BTN, kemitraan ini merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk menghadirkan manfaat nyata bagi kedua institusi, baik bagi nasabah dan pegawai BTN maupun tenaga medis, pegawai RSUP Ngoerah, dan masyarakat Bali,” ujar Nixon.

Menurut dia, industri kesehatan terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit, kebugaran, dan kualitas hidup. Kebutuhan layanan medical check-up, healthy ageing, hingga perawatan estetika menunjukkan bahwa kesehatan kini tidak hanya berfokus pada pengobatan. Tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

Tren tersebut membuka peluang bagi Bali untuk mengintegrasikan sektor kesehatan dan pariwisata melalui pengembangan layanan wellness dan medical tourism. Berdasarkan data Global Wellness Institute, nilai ekonomi wellness global mencapai USD 6,8 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 9,8 triliun pada 2029. Sementara itu, industri wellness tourism global tumbuh 13,8 persen sepanjang 2024.

Nixon menilai, potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Bali sebagai destinasi yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam dan budaya. Namun, juga menawarkan layanan kesehatan berkualitas.

Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah pengembangan Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center yang diresmikan pada Oktober 2024. Fasilitas milik RSUP Prof I.G.N.G Ngoerah tersebut memiliki empat layanan unggulan. Yakni medical check-up, aesthetic dentistry, plastic surgery, dan dermaesthetic.

Kehadiran fasilitas itu dinilai membuka peluang untuk meningkatkan daya saing layanan kesehatan domestik sekaligus menarik minat masyarakat internasional. Ke depan, integrasi layanan kesehatan dan pariwisata dapat dikembangkan melalui paket wisata medis yang terintegrasi, peningkatan pengalaman pasien, serta perluasan pemanfaatan fasilitas kesehatan di dalam negeri.

Di sisi lain, BTN melihat kerja sama dengan RSUP Prof I.G.N.G Ngoerah sebagai bagian dari transformasi bisnis perbankan. Dari penyedia layanan transaksi menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekosistem usaha.

“BTN siap mendukung kebutuhan RSUP Ngoerah melalui layanan transaksi digital, sistem pembayaran, serta solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan institusi dan para pegawainya,” jelas Nixon.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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