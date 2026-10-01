Perluas Peran di Ekosistem Pangan ID FOOD, BTN Siap Gelontorkan Pembiayaan Rp3 Triliun

JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyiapkan pembiayaan hingga Rp3 triliun untuk memperkuat ekosistem pangan BUMN Holding Pangan ID FOOD. Tak hanya menjadi financing partner, BTN juga memperluas perannya sebagai transactional banking partner yang terhubung dengan aktivitas bisnis ID FOOD, mulai transaksi, pembayaran, hingga kebutuhan finansial mitra usaha.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BTN dan ID FOOD terkait pemanfaatan jasa dan layanan perbankan serta pengembangan ekosistem pangan di Menara 2 BTN, Jakarta, Kamis (1/10). Melalui kerja sama ini, dukungan BTN diperluas dari pembiayaan ke layanan transaksi yang menjangkau rantai ekosistem pangan ID FOOD.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, ID FOOD memiliki posisi strategis sebagai Holding BUMN Pangan. Perannya tidak hanya mencakup produksi. Tetapi juga sebagai offtaker hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Termasuk mendukung proses pengolahan, perdagangan, hingga distribusi pangan.

"ID FOOD memiliki multiplier effect yang luas terhadap berbagai pelaku ekonomi. Mulai dari petani, peternak, nelayan, supplier, distributor, merchant UMKM, hingga konsumen," kata Nixon.

Peran tersebut semakin penting karena sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi 13,10% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sektor tersebut menjadi salah satu bagian utama dalam struktur perekonomian nasional.

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Pangan juga berkaitan erat dengan daya beli dan stabilitas harga masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Agustus 2026 inflasi nasional tercatat 0,21% secara month-to-month (mtm). Sementara itu, komponen volatile food mengalami inflasi 0,88% mtm.

Angka tersebut menunjukkan tekanan harga pangan jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi umum. Kondisi itu sekaligus menggambarkan besarnya pengaruh pangan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas harga.

"Food security is economic security," ujar Nixon.

Karena itu, ketersediaan, keterjangkauan, dan kelancaran distribusi pangan bukan hanya berkaitan dengan sektor pangan. Ketiganya juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.